Quem ganhou a Prova do Líder?: João é o novo líder do BBB21

Quem ganhou a Prova do Líder? João ganhou a liderança do BBB21 na noite de hoje, 24. A prova contou com a sorte e pontaria dos participantes.

Com o poder em mãos, o brother agora tem imunidade ao paredão, uma festa VIP e ainda tem o poder de indicar um adversário à berlinda.

Excepcionalmente essa semana, a prova do líder foi realizada em uma quarta. Isso porque, a Globo alterou a programação do Big Brother Brasil devido a rodada decisiva do Brasileirão, marcada para quinta-feira (25) e que terá transmissão da emissora carioca na TV aberta.

Saída de Karol rende audiência de Copa do Mundo a Globo

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB21?

Na quinta prova do líder do BBB21, os participantes se dividiram em duplas. Eles tinham que jogar uma ‘fórmula’ em alvos divididos por cores. Cada cor apresentava pontuações de 10 a 70. No entanto, antes de cada rodada, o participante da vez sorteava uma ‘fórmula/cor’ e tinha a opção de jogá-la na cor correspondente. Caso conseguisse, os pontos se transformavam em 100.

Foram feitas duas rodadas, sendo cada uma disputada por um integrante de cada dupla. Ao final, Camilla de Lucas e João Luiz levaram a melhor. Eles disputaram a segunda fase para definir quem seria o líder e ganharia R$ 10 mil.

- PUBLICIDADE -

Quem ganhou a Prova do Líder semana passada?

Na semana passada, Sarah venceu a prova do líder que exigiu rapidez e agilidade dos competidores. Dividida em quatro etapas, os participantes tinham que encontrar cards de uma marca patrocinadora dentro de tanques de areia, piscina de bolinhas e tanques de slime.

A cada rodada, alguns participantes eram eliminados. Na última etapa, restaram apenas Sarah, Caio, Fiuk e Gilberto. A analista em marketing levou a melhor e conquistou a coroa.

Diferente de outras provas do BBB21, o trio que chegou a última etapa da prova do líder recebeu uma função importante do apresentador Tiago Leifert. Durante a formação de paredão, eles tinham que indicar, em consenso, um participante à berlinda.

Quem ganhou o anjo?

Caio venceu a quarta prova do anjo do BBB21. Na dinâmica, Tiago Leifert e a produção mostravam algumas cenas e os participantes tinham que responder perguntas relacionadas. O fazendeiro levou a melhor e ganhou um colar de imunidade para presentar um colega de confinamento durante a formação.

O então anjo da semana também teve que indicar dois concorrentes para o castigo do monstro. Viih Tube e Thaís foram as escolhidas. No castigo, elas tinham que vender itens de praia toda vez que o sinal da produção tocasse na casa mais vigiada do Brasil.

- PUBLICIDADE -

Além do dever de imunizar um outro participante, Caio ganhou um almoço especial com direito a dois convidados. As duas castigadas foram as escolhidas. Ele também recebeu recados em vídeo dos familiares durante a refeição.

Como foi a formação de paredão do BBB21 da semana passada?

O paredão da semana passada do BBB21 teve uma dinâmica diferenciada em sua formação. Caio, então anjo, imunizou Rodolffo. Logo depois, a líder Sarah indicou Karol Conká. Em sua justificativa, a sister alegou que a cantora é incoerente em suas atitudes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O trio de finalistas da prova do líder indicou Arthur, e logo em seguida a casa votou no confessionário e emparedou Projota e Gilberto, os dois mais votados.

Por fim, todos os indicados ao paredão, exceto Karol, indicação da líder Sarah, participaram da prova bate e volta. Na disputa, os participantes tinham que enfiar o pé na jaca. Quem encontrasse a gosma dourada se livrava da votação do público. Projota acabou se salvando do paredão.

Veja quem votou em quem:

- PUBLICIDADE -

Arthur votou em Gilberto

Projota votou em Gilberto

Rodolffo votou em João

Viih Tube votou em Projota

Thaís votou em Projota

Camilla de Lucas votou em Projota

João Luiz votou em Projota

Gilberto votou em Projota

Lumena votou em Carla

Fiuk votou em Carla

Juliette votou em Lumena

Karol votou em Gilberto

Carla votou em Lumena

Caio votou em Camilla de Lucas

Pocah votou em Gilberto no BBB21

O resultado do quarto paredão saiu na noite desta terça-feira (23) ao vivo. Karol Conká foi eliminada do BBB21 após receber 99,17% dos votos do público. Arthur teve 0,54%, enquanto Gilberto recebeu apenas 0,29%. Os dois permanecem no reality show.