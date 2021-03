BBB21: o anjo é autoimune essa semana? Veja como será o paredão

O sexto paredão do BBB21 está cheio de novidades, incluindo um paredão Falso. Mas o anjo é autoimune essa semana? Como será a berlinda? Vem entender a dinâmica que promete movimentar intensamente o jogo.

O anjo é autoimune essa semana?

Diferentemente da semana passada, o anjo dessa semana no BBB21 não é autoimune. Portanto, Arthur – que ganhou a prova no sábado – vai poder imunizar um companheiro de confinamento.

Arthur deve imunizar Projota, um dos principais amigos do crossfiteiro no reality. Além disso, o rapper também é um dos mais visados para a berlinda. Veja como foi a prova do anjo.

Paredão do BBB21

É fogo no parquinho! O paredão falso do BBB21 será realizado no domingo e a dinâmica já está montada.

Para começar, o paredão será formado por 4 pessoas. O líder Rodolffo então indicará uma pessoa da xepa e uma pessoa do vip, em seguida, essas duas pessoas darão o contragolpe. Então, o mais votado da casa também irá para a berlinda. Jogarão a prova bate e volta o mais votado da casa e os dois puxados no contragolpe.

Os indicados do líder não participam da prova e vão direto ao paredão. Um deles se salva e está formado o paredão quádruplo. Todos os emparedados garantirão vaga na próxima prova do líder do dia 11/03.

Na terça-feira, 9/3, o mais votado pelo público será “eliminado” e seguirá para um quarto secreto. Tiago Leifert não falará nada para os confinados e fará um discurso de eliminação como em todas as semanas do programa.