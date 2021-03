Paredão falso no BBB 21: veja quando será e como funciona

O paredão falso do BBB 21 está chegando e muita gente está ansiosa para saber como será a dinâmica da semana! É provável que Tiago Leifert solte mais informações sobre a formação de berlinda e como funcionará a votação durante o programa desta noite, quinta-feira (4), mas já é uma certeza que o paredão falso irá acontecer nesta primeira semana de março, já que Boninho confirmou a informação em uma publicação no Instagram.

Quando vai ser o paredão falso do BBB 21?

Muito em breve, a formação do paredão será no domingo, dia 7 de março. Mesmo que a berlinda seja falsa, o cronograma continua o mesmo, ou seja, formação no domingo e resultado do paredão na próxima terça-feira, dia 9 de março.

BBB 21 – Paredão falso: como funciona?

O que diferencia o paredão falso de um paredão comum é que ninguém é eliminado. Nesta berlinda, o público não votará para mandar alguém embora, e sim em seu favorito, já que o “vencedor” da berlinda fake acaba tendo vantagem no jogo.

Durante a semana, nada mudará na programação da casa, para que os confinados do BBB 21 não desconfiem do paredão falso. Ou seja, prova do líder e prova do anjo continuam sendo realizadas normalmente, mesmo que a imunidade da prova do anjo não sirva de nada, já que ninguém deixará a casa esta semana.

Na próxima terça-feira (9), apenas o público saberá que o sexto paredão do BBB 21 é falso, com isso, Tiago Leifert não falará nada para os confinados e fará um discurso de eliminação como em todas as semanas do programa. Em seguida, o emparedado mais votado pelo público irá sair da casa achando que está deixando o programa, no entanto, ele será direcionado a outro lugar, um cômodo isolado, o segundo andar da casa, ou outro lugar que a produção do programa ache adequado e escondido dos demais.

- PUBLICIDADE -

Geralmente, o mais votado de um paredão falso fica isolado assistindo ao que acontece no reality, assim como o público que acompanha o pay per view em casa, sendo assim, quanto retorna ao confinamento, pode usar as informações que ouviu a seu favor, principalmente a de seus inimigos ou falsos amigos. No entanto, nem sempre é assim que a dinâmica acontece, em 2019, Gabi foi a mais votada no paredão falso da edição, mas ela não ficou nem meia hora longe da casa, logo retornou pela despensa. Apesar de comemorar muito o retorno, não conseguiu voltar com nenhuma informação privilegiada, porém como recompensa recebeu imunidade. Como será que o paredão falso do BBB 21 funcionará? Vamos aguardar o momento com ansiedade.

Leia também: DR de Carla e Arthur, novo beijo de Fiuk e Thaís; como foi a festa

Paredão falso BBB 21: dura quantos dias?

Tudo depende dos planos da produção, durante o paredão falso de Ana Paula, no BBB de 2016, a sister passou dois dias em um quarto separado. Já na berlinda falsa de Gleice, do BBB 18, a sister ficou mais isolada mais tempo e voltou apenas quando uma nova berlinda estava sendo formada. No Big Brother 19, Gabi não chegou a ficar nem um dia inteiro fora e acabou retornando ainda durante o programa ao vivo da noite de terça-feira.

Leia também: saiba quem são os ADMs das redes sociais de Juliette

Quanto aconteceu paredão falso no Big Brother?

- PUBLICIDADE -

O paredão falso que está sendo muito guardado no BBB 21 já aconteceu algumas vezes durante a história do reality show da Globo. Relembre como cada uma foi:

Anamara no BBB 13

Anamara foi a primeira participante da história do Big Brother a ser a mais votada em um paredão falso. A sister ficou em um quarto isolado por alguns dias e ainda retornou como líder.

Leia também – Paredão falso BBB 21: vezes que um paredão agitou o reality

Paredão falso Ana Paula – BBB 16

Ana Paula é uma das mais lembradas quando o assunto é paredão falso, como o que veremos no BBB 21 esta semana. Depois de ficar dois dias assistindo as ações dos colegas de confinamento em um quarto separado, Ana Paula voltou à casa repetindo “Olha ela”, bordão que até hoje é repetido pelos fãs do programa.

Nada supera o paredão falso DELA A LENDÁRIA ANA PAULA. NÃO TEM GLEICI OU GABI, É ELA, E SEMPRE SERA ELA #BBB #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/gU9jZ2bCQV — igor fechado com Carlinha pra não ser cancelado 🦋 (@guitordg) March 2, 2021

- PUBLICIDADE -

Gleici do BBB 18

Gleici também é muito lembrada por seu paredão falso no Big Brother de 2018. A sister retornou à casa repetindo a frase de uma das personagens da novela O Outro Lado do Paraíso: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”.

- PUBLICIDADE -

Paredão falso no BBB 19

Nesta edição, a berlinda fake rendeu imunidade à Gabriela, que ao ser a mais votada pelo público voltou com imunidade. No entanto, a percussionista não ficou em um quarto isolado e pouco minutos após sua eliminação falsa retornou ao confinamento com os colegas.

Veja também:

Lumena dá declaração sobre Lucas e Carla

Israel revela porque Rodolffo não bebe cerveja no reality

Rodolffo faz cena com Thais para provocar ciúmes em Fiuk