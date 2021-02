BBB21: prova do anjo terá mudanças; saiba quando será

O BBB21 pode surpreender o público a qualquer momento e com a prova do anjo não é diferente. A dinâmica, uma das mais aguardadas da semana, não tem dia certo para ocorrer na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, a produção sempre promove a prova em dois dias da semana, sexta ou sábado. Mas, afinal, quando será a prova do anjo? Veja a programação e saiba outros detalhes da disputa do Big Brother Brasil.

A prova do anjo é hoje no BBB21?

A quinta prova do anjo do BBB21 vai ocorrer na sexta-feira (26) se nada for mudado pela produção do reality show apresentado por Tiago Leifert até lá. A disputa está programada para acontecer no início da tarde, por volta das 13h e terá a sua íntegra exibida na Globo.

Não são todos os participantes que disputarão o anjo da semana. Isso porque, a produção promove um sorteio na sala de estar da casa mais vigiada do Brasil em que são distribuídas vagas para a competição.

O anjo é autoimune?

A produção do BBB21 ainda não revelou como será a prova do anjo dessa semana, mas Tiago Leifert confirmou na edição desta quarta-feira (24) que o anjo será autoimune. Ou seja, quem vencer a prova estará livre do paredão e ainda ganhará um almoço especial para dois convidados e recados em vídeo da família.

O anjo da semana também terá a missão de colocar dois concorrentes no Castigo do Monstro. Os castigados sofrerão uma penalidade de estalecas.

Como assistir a prova do anjo?

Você pode assistir a prova do anjo em tempo real a partir das 13h desta sexta-feira (26). É preciso ser assinante do pay-per-view do BBB21 (Big Brother Brasil) na TV por assinatura ou no Globoplay.

Para a primeira opção, caso ainda não for assinante, é necessário entrar em contato com uma operadora de TV para verificar valores que podem sofrer variações. No Globoplay, plataforma de streaming da Globo, é possível assistir a prova do anjo ao vivo por R$ 22,90 mensais.

Além das opções ao vivo, você também pode assistir a prova do anjo gravada na edição que vai ao ar logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer.