BBB21: participantes ganham festa surpresa; veja fotos

Após o novo líder do BBB21 ser definido, os participantes foram presentados com uma festa na noite desta quinta-feira (25). Por volta das 22h, todos os confinados foram chamados à despensa e tiveram a surpresa ao encontrar coolers de bebidas alcoólicas, lanches e petiscos.

A festa extra não estava prevista no calendário do BBB21. Isso porque, a Globo precisou fazer algumas alterações na programação do reality show para poder exibir a partida decisiva do Brasileirão entre Flamengo e São Paulo. O clube carioca saiu vencedor do campeonato na noite de hoje.

Qual o tema da festa extra no BBB21?

A festa extra do BBB21 não recebeu tema, nem decoração. O evento seguiu o tradicional formato ‘resenha no quintal’ com direito a músicas que os participantes gostam. Nos eventos oficiais, a Globo costuma caprichar com produções dignas de elogios e uma vez por semana costuma trazer uma atração musical para animar os brothers e sisters na casa mais vigiada do Brasil.

Durante a festa extra, os participantes brincaram de verdade ou consequência e Juliette, questionada por Fiuk, disse que já se interessou sexualmente por um participante da casa. No entanto, a advogada não entregou nomes.

Questionado por Thaís, Gilberto disse que iria para o edredom com Lucas Penteado se o brother ainda estivesse na casa. “Pegaria os brinquedinhos na despensa…”, brincou Gil, divertindo os colegas de confinamentos. Já Rodolffo, abandonou a brincadeira após ser questionado se ficaria ou beijaria Juliette.

Que dia é a próxima festa do Big Brother?

A próxima festa do BBB21 vai acontecer neste sábado (27) e contará com tema, decoração, cardápio selecionado e muito mais. A produção do Big Brother Brasil ainda não confirmou se o evento terá uma atração musical, assim como os últimos dos finais de semanas tiveram. Já passaram pela casa Barões da Pisadinha, Alok e Daniela Mercury.