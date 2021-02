BBB21: participantes passam teste de Covid após sintomas da doença

Essa semana, alguns participantes do BBB21 como Caio Afiune e Carla Diaz apresentaram sintomas de Covid-19 na casa mais vigiada do Brasil. O sintomas surgiram após Arthur Picolli deixar o confinamento para ir ao hospital após o ombro sair do lugar durante a prova do líder na última quinta-feira (18).

Fãs demonstraram preocupação através da redes sociais e chegaram a apontar Covid-19. Temendo a doença no reality show, a Globo submeteu todos os confinados do BBB21 a uma bateria de testes de Covid-19 na manhã desta quarta-feira (24), antes de uma nova prova do líder ser realizada.

Qual o resultado do exame de Covid-19 no BBB21?

Os resultados dos testes de Covid-19 de todos os participantes sairam hoje e não foi detectada a doença em nenhum dos confinados. A Globo enviou uma nota ao site Notícias da TV, em que esclarece seguir todos os protocolos de segurança e saúde para evitar que o coronavírus contamine funcionários e elenco do BBB21.

“Por precaução e seguindo o protocolo de segurança, todos foram testados na manhã de quarta-feira, algo que já aconteceu anteriormente e pode se repetir, garantindo que a rotina de cuidados e protocolos preventivos ao Covid-19 sejam respeitados. Todos os resultados apontaram que os participantes negativaram para a presença de Covid 19. Lembramos que os brothers seguem sendo acompanhados pela equipe médica do programa durante todo o confinamento”, explicou o canal que produz o Big Brother Brasil.

Sintomas de Covid-19 no Big Brother Brasil

Caio Afiune foi um dos participantes que apresentou sintomas da Covid-19. O fazendeiro acabou quebrando o pé durante a prova do líder da semana passada, em que Sarah saiu como vencedora. O brother foi chamado ao confessionário e recebeu atendimento médico.

No dia seguinte após o atendimento, Caio alegou que não estava sentindo o gosto da comida, mas explicou que talvez os remédios que tomou estivessem ligados ao sintoma.

Carla Diaz também reclamou da perda do olfato e paladar, mas as câmeras do BBB21 cortaram para outro cômodo da casa após a atriz de A Força do Querer relatar dois dos principais sintomas do coronavirus.

Arthur Picoli, que deixou o Big Brother Brasil para ir ao hospital no Rio de Janeiro escoltado pela produção do reality show não apresentou sintomas da covid-19. Durante o atendimento médico em um hospital particular pago pela Globo, o instrutor de crossfit usou máscara o tempo todo. Além disso, foi de olhos vendados e fones de ouvido para não ter contato com o mundo exterior.

Pré-confinamento

Antes da estreia do BBB21 em 25 de janeiro, todos os selecionados para participar do reality show foram testados diversas vezes. Todos os participantes foram confinados em quartos individuais em um hotel de luxo localizado na zona oeste do Rio e duas semanas depois, com novos exames negativos, entraram na casa do Big Brother Brasil que fica nos Estúdios Globo.