BBB21: perfil de Juliette no Twitter é suspenso e equipe se pronuncia

Os administradores do perfil de Juliette do BBB21 levaram um susto na tarde desta segunda-feira (15). Os fãs da paraibana sentiram falta do perfil da sister no Twitter, e a equipe precisou se pronuncia no Instagram sobre o ocorrido.

Conta de Juliette, do BBB21, é desativada no Twitter

A conta de Juliette foi desativada na tarde de hoje. A equipe da paraibana publicou um comunicado no Instagram em que afirmam que a suspensão ocorreu devido ao “alto volume de vídeos indexados referentes a outra plataforma”. Eles também disseram que estão tomando as providências necessárias e em breve a conta deve estar no ar novamente. “Enquanto isso, queremos ressaltar que nenhuma outra conta de Twitter oficial foi criada. Qualquer comunicado oficial será dado aqui”, finalizam o post.

Os cactos, como são chamados os fãs de Juliette, logo se desesperam por não encontrarem o perfil ativo da advogada na rede e o fato repercutiu na web. Eles acreditavam que a torcida de algum outro participante do BBB21 poderia ter se organizado para derrubar a conta, mas o perfil caiu por reivindicação de diretos autorais por parte da Rede Globo. Como é de costume, os administradores dos perfis dos brothers costumam postar dezenas de vídeos dos participantes dentro do reality, o que pode acarretar no problema ocorrido com a conta de Juliette.

gente calma não foi torcida nenhuma que derrubou a conta da juliette foi a globo por direitos autorais. — castiel. (@tuitacastiel) March 15, 2021

CONTA DA JULIETTE NO TWITTER FOI SUSPENSA: Os adm's da Juliette: CALMAAAA A torcida: DESESPERADA#BBB21 — Vih 🇾🇪🐇👄🎤🐿️🌵 (@Viiihhhhhhh) March 15, 2021

a conta da juliette mal caiu e já se tornou notícia na televisão, ela é a protagonistaaa 🤒 pic.twitter.com/CyYduo7gDJ — anne (@plotnikowva) March 15, 2021

Juliette tinha 1,2 milhão. de seguidores na plataforma. Ela fica atrás apenas de Projota, já famoso antes de entrar no BBB21, com 1,5 milhão. No Instagram, os números da paraibana também são altos: atualmente, 13,9 milhões de pessoas acompanham a advogada na rede social. Ela é a segunda participante mais seguida do aplicativo, atrás apenas de Viih Tube, integrante do grupo camarote.

