Jogo da discórdia BBB21: veja que horas começa e como assistir

Nesta segunda-feira (15/3) é dia de jogo da discórdia que vai colocar fogo no parquinho. Uma das dinâmicas mais esperadas pelo público do BBB21 ao longo de cada semana, será apresentada por Tiago Leifert, um dia após o sétimo paredão ser formado no Big Brother Brasil. Veja que horas começa o jogo da discórdia.

Que horas começa o jogo da discórdia hoje

O jogo da discórdia do BBB21 nesta segunda-feira (15) vai começar a partir das 22h50, de acordo com a programação da Globo. O programa vai mostrar como foi a repercussão do sétimo paredão do Big Brother Brasil, que culminou em Projota, Pocah e Thaís na berlinda.

A edição ao vivo também vai mostrar ao público como foi o dia dos emparedados, além de todos os demais participantes do reality show. Logo depois, Tiago Leifert vai entrar ao vivo na casa através do telão para conversar com os participantes e iniciar a reunião de condomínio, como costuma chamar o jogo da discórdia.

Que horas começa e onde assistir o BBB21

O BBB21 de hoje vai começar a partir de 22h50 logo após a exibição de Amor de Mãe, que retorna com capítulos inéditos nesta segunda-feira (15/3) na Globo. Veja todas as formas de assistir o reality show que tem direção-geral de Boninho e direção de Rodrigo Dourado.

TV Aberta – Globo (edição ao vivo a partir das 22h50)

Globo (edição ao vivo a partir das 22h50) Pay-per-view – disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no Globoplay

disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no Globoplay Globoplay – BBB21 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90

BBB21 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90 Multishow – exibe o BBB21 ao vivo logo após o fim do programa na Globo. São 45 minutos de pay-per-view pra quem é assinante do canal na TV a cabo.

