BBB21: saiba como nasceu o hit ‘Batom de cereja’ de Israel & Rodolffo

Você já deve ter ouvido pelo menos um trechinho de “Batom de cereja” já que Rodolffo canta a música o tempo todo no confinamento do BBB21, não é mesmo? A canção tem feito sucesso desde que foi lançada e já se tornou hit. Confira quais foram as conquistas da música até agora e como “Batom de cereja” surgiu:

BBB21 – Como nasceu o hit Batom de cereja?

A canção foi criada pelos compositores Léo Soares, Kito, Lucas Papada e Elcio di Carvalho, que já trabalharam com nomes famosos, como Marília Mendonça e Wesley Safadão. Em entrevista ao portal Notícias da TV, Elcio contou que a música foi criada durante um churrasco: “no dia em que escrevemos ‘Batom de Cereja,’ estávamos na fazenda, por volta de 15h ou 16h, e não tínhamos feito nada. Um funcionário da fazenda até brincou: ‘vocês não vão fazer um sucesso hoje?’. Aí fomos preparar uma carne, sentamos na varanda e saiu a música”.

A música ‘Batom de cereja’, que está no álbum Aqui e Agora da dupla Israel & Rodolffo, foi lançada depois que o cantor entrou no BBB21, no dia 29 de janeiro, quatro dias depois da estreia da edição. A exposição do sertanejo no programa da TV Globo fez bem, fazendo com que a canção se tornasse um sucesso no país.

O que “Batom de cereja” já conquistou?

Mesmo com anos de carreira, Israel & Rodolffo nunca haviam conquistado tanto com uma canção, a dupla conseguiu com “Batom de Cereja” o 1º lugar no Top 50 Brasil da plataforma do Spotify, para se ter uma ideia do quanto o hit tem agradado, apenas no dia 27 de março, a música foi escutada por 1,6 milhão de vezes pelos usuários da plataforma.

Além disso, a canção de Rodolffo do BBB21 conseguiu chegar ao topo do YouTube Music na última semana do mês de março. Até o momento, “Batom de cereja” tem mais de 85 milhões de visualizações no Youtube.

Hit de Rodolffo do BBB21 alcança chart global

A canção do ex-marido de Rafa Kalimann também conseguiu uma conquista em escala mundial, “Batom de cereja” alcançou o Top 100 da Billboard global. Ao portal UOL, Israel, a dupla de Rodolffo, comentou: “estamos todos muito empolgados por chegar a esses números. O programa mostrou nosso som para o Brasil inteiro, e que bom que o povo está gostando”.

