BBB21: Pocah confessa ser viciada em sexo: ‘Sou ninfomaníaca’

Pocah fez uma revelação inusitada na noite de ontem (16). Durante uma conversa com Carla Diaz na cozinha da xepa do BBB21, enquanto os outros brothers dormiam, a funkeira expôs alguns detalhes sobre a sua vida sexual. Carla também aproveitou para fazer alguns comentários sobre os momentos quentes entre ela e Arthur embaixo do edredom. Confira abaixo o diálogo entre as duas.

No BBB21, Pocah afirma ser ninfomaníaca

Carla Diaz e Pocah conversavam na cozinha da xepa quando a funkeira revelou um segredo sobre sua vida pessoal. “Eu sou ninfomaníaca. Eu tenho sérios problemas”, disse a sister.

Ninfomaníaco é o nome utilizado para pessoas que possuem desejo compulsivo por sexo, uma espécie de problema psiquiátrico. O excesso de apetite sexual pode prejudicar a vida afetiva, profissional e pessoal do paciente. Em muitas ocasiões, o termo é utilizado de forma errada para caracterizar pessoas que gostam de sexo.

Em seguida, a sister se lembrou do questionamento que alguns dos seus amigos fizeram quando ela contou que iria participar do BBB21. “‘Como você vai ficar sem isso’? e eu só falei: ‘Eu vou ficar’….”

Carla Diaz, que vive um affair com Arthur, também desabafou sobre a abstinência sexual dentro do programa. “Quando o Arthur vem querer visitar outras áreas, eu saio dando tapa porque não dá, não dá para deixar começar. É muita meditação, eu sou igual a você”, revelou a loira.

Pocah até revelou seus planos caso fosse eliminada no paredão da última noite: “Eu não quero sair, mas se eu sair, eu vou dar muito hoje”. Carla caiu na risada.

Pocah: "Eu não quero sair mas se eu sair eu vou da muito hoje"#BBB21 pic.twitter.com/rUKGBQlFVq — eduardoitalo (@eduardoitalos) March 17, 2021

Mais tarde, após a eliminação de Projota do BBB21, Pocah pulou na piscina para comemorar sua volta do paredão e mandou um recado bastante ousado para seu noivo, o empresário Ronnan Souza. “Amor, vai com a mão que eu não estou chegando agora não”, gritou a loira no fim do programa ao vivo. Os outros brothers caíram na risada. Assista o vídeo do momento abaixo.

“Amor, vai com a mão que eu não to chegando agora não…” E a @Pocah fez tudo no vivo da TV aberta kkk#BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/HiI4OrcIfr — Kadu Brandão (@Kadu_Brandao) March 17, 2021

Veja também:

BBB21: Fiuk revela cantada de ex-One Direction em festa VIP

BBB21: Arthur se irrita e xinga Caio após piada; veja o vídeo