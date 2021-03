BBB21: Fiuk revela cantada de ex-One Direction em festa VIP

As fanfics, histórias surreais de criativas, fazem um sucesso na web. Desde que Fiuk entrou na casa do BBB21, em 25 de janeiro, fãs do cantor e internautas resgataram alguns cliques dele na companhia de ninguém menos que Harry Styles, ex-integrante do One Direction. Na tarde desta terça-feira (16), no entanto, o filho de Fábio Jr. alimentou a criatividade dos seguidores ao afirmar que recebeu investidas de um dos meninos da banda.

Fiuk deu fora em integrante do One Direction

Na área externa da piscina da casa mais vigiada do Brasil, Fiuk revelou em conversa com Camilla de Lucas e Carla Diaz que recusou investidas de um dos integrantes da banda One Direction, durante uma festa particular promovida pelos meninos em maio de 2014 durante passagem pelo Brasil.

O irmão de Cleo lamentou não ter deixando o ‘clima rolar’. “Rolaram uns xavecos ‘brabos’ com os caras da banda, mas eu disse que não”, contou o filho de Fábio Júnior, sem citar nomes. Surpresa, Camila questionou: “Sério isso?”. Fiuk, então, desabafou. “Queria ser bi. Pena que eu não gosto”, disse.

Logo em seguida, o famoso disse que as investidas de um dos meninos da famosa boy band não foi o único acontecimento da festa particular. “É que eu não vou expor nomes, mas rolou muita coisa nessa festa. Eu estava passando, assim, e um deles pegou, me girou e gritou: ‘Uau!’, e eu…”, contou.

Curiosa, Camilla de Lucas quis saber se os meninos ficaram com mulher. “Teve beijo em mulher?”. Carla, então, passou na frente de Fiuk e confirmou. “Teve”. Assustado, o irmão de Cleo questionou. “Você estava?”. A sister, por sua vez, disse que ficou sabendo das fofocas. “Não, mas eu sei as fofocas”, explicou

A real é que todos deram em cima do Fiuk e a confirmação de que tem 4 gays e um bi finalmente veio aí kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/MYckjCR4UF — 𝖎𝖘𝖆ᵃᵘ 🅴 || att dear teacher (@Iousmoker) March 16, 2021

Fiuk líder do BBB21

Nesta quarta-feira (17), Fiuk vai promover a festa do líder que marcará o encerramento da liderança do ator. O tema escolhido é Drift, e vai contar com uma decoração de automobilismo e até um simulador de corrida. O ator pediu para produção do BBB21 cardápio variado e bebidas como gin, vodka e cachaça.

Inicialmente, Fiuk havia pedido o tema Malhação ID, novela que o revelou como ator no Brasil. O tema Drift foi uma sugestão da produção do reality show que tem apresentação de Tiago Leifert na Globo. Em tempo, assim que são selecionados os participantes escolhem temas de festas que gostariam de ter em caso de liderança no Big Brother Brasil.