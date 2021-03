BBB21: Pocah diz que não vai desistir de Juliette após ‘distorções’

Juliette foi o centro das atenções no BBB21 nesta quarta-feira (24/3). Após a sister discutir com Sarah e Gilberto, Pocah conversou com Caio sobre a advogada. A cantora relembrou alguns contratempos com a paraibana, mas ressaltou que apesar das diferenças não pretende desistir da colega de confinamento.

Pocah diz que não vai desistir de Juliette no BBB21

Ao fazendeiro, Pocah ressaltou a postura de Juliette em algumas situações em que ela não especificou. “Eu estou me sentindo até mal, mas eu preciso falar essas coisas, porque a gente teve conversas sobre, isso não é falar mal, são coisas que eu já falei para ela. Eu quero que você saiba que eu não falei mal dela, eu não falei mal dela, entendeu?“.

Caio se mostrou confuso sobre as declarações da intérprete de Não sou obrigada, quando Pocah foi direta e disse sobre Juliette. “Está distorcendo as coisas”. Logo depois, a cantora disse que apesar das diferenças, pretende lutar para que a amizade entre as duas prevaleça no jogo.

“Eu falei para ela que eu não ia desistir dela e nem com isso tudo acontecendo eu não vou desistir dela. Porque é muito ruim, porque eu já sofri isso aqui, eu tive o meu momento de me sentir alvo aqui”, falou. BBB21: em nova polêmica, Sarah é acusada de gordofobia Caio diz que não vai mais falar com Juliette

Mais tarde, Caio conversou com Rodolffo e declarou que não vai mais falar com Julitte quando os dois estiverem sozinhos. Segundo o fazendeiro, a maquiadora e advogada costuma distorcer falas sobre os concorrentes do reality show.

“Se ela [Juliette] vier conversar comigo, eu falo para ela: converso com você, mas vou dar duas opções de conversa. Se você quiser, se não quiser não tem problema, pode deixar do jeito que tá, porque eu não tenho interesse nenhum em conversar. Eu sei que não adianta. Ela sai distorcendo pra casa inteira. Ou você chama a casa inteira, e quando estiverem sentados, eu falo: ‘Gente, vou pedir encarecidamente: a hora que eu não tiver mais nada para falar, a Juliette não tiver mais nada para falar e alguém quiser dar um palpite, tudo bem”, disse.

Caio também ressaltou que se trata de uma estratégia. “Enquanto isso, queria que todo mundo ficasse em silêncio e prestasse atenção na conversa. Ela vai levar a conversa para todo mundo? Então todo mundo vai escutar exatamente como foi a conversa. Se não quiser fazer isso, fala comigo no ao vivo”.