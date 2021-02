BBB21: Pocah é vetada de prova do anjo e surta com programa

O confinamento no BBB21 não está fácil para Pocah, que em dois dias foi vetada da prova do anjo e do líder. Nesta sexta-feira, dia 26, os brothers participam da dinâmica em busca da imunidade no jogo e a seleção dos participantes contou com sorte. Quem tirar bola azul, joga. Bola branca, não joga.

Participam: Para jogar a prova do anjo, os confinados tinham que encontrar uma bolinha na cor azul. Sarah, Juliette, Carla Diaz, Fiuk, Gilberto, Caio, Rodolffo e Lumena tiveram sorte e puderam entrar na disputa.

Não participam: Pocah, Projota, Camilla de Luca, Thaís, Arthur e Viih Tube encontraram a bola na cor branca, por isso ficaram de fora.

Pocah ficou indignada com a falta de sorte e arremessou a bolinha. Tiago Leifert que estava no ao vivo conduzindo a dinâmica, pediu a brother ir buscar o objeto.

Logo em seguida e aos prantos, a funkeira pediu desculpas ao apresentador e ao público pelo comportamento. “Peço mil desculpas a produção, foi descontrole emocional. Estou me sentindo uma m*”, disse.

Veja a cena do BBB21:

pocah ficou puta que n vai participar da prova do anjo pic.twitter.com/2OC0OjfjqY — luscas (@luscas) February 26, 2021

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB21?

Os participantes montaram o próprio closet com peças da Cea. Para completar o espaço, cada participante do BBB21 teve que escolher um look, levar até a arara e retirar um card acoplado nas roupas, que podem ter 10 pontos, 20 pontos ou 50 pontos. Quem tiver mais pontos é o Anjo e ganha 5 mil reais.

A novidade da semana no BBB21 é que o anjo é autoimune, ou seja, está livre do paredão da semana. O que permanece é o mostro da semana e a chance de receber um vídeo da família durante um almoço especial.

