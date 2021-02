BBB Itália 2021: veja como votar no Gran Fratello (e ajudar a brasileira)

Você já deve ter ouvido falar no BBB 2021 da Itália não é mesmo? Afinal, a versão italiana do reality show também ganhou popularidade por aqui por ter uma participante brasileira no elenco da temporada. Dayane Mello tem sido muito ajudada pelo público do Brasil nos paredões da edição, a sister voltou de 11 berlindas e conseguiu chegar à fase final do programa.

Enquanto o Big Brother Brasil acaba de completar um mês no ar, o BBB Itália 2021, conhecido como “Grand Fratello”, está perto do fim. A grande final desta edição do reality show europeu está programada para março, confira a data da final e como votar.

Como votar no BBB Itália 2021?

Diferente do BBB do Brasil, no reality italiano se vota para salvar um participante, e não eliminar, ou seja, é bem parecido com as roças do programa da Record, A Fazenda. Para votar, primeiro você precisa acessar o site do programa no endereço: https://www.grandefratello.mediaset.it/

Nas abas do site, clique em “televoto”, você será direcionado para a página de votação. Clique na foto e nome do participante que você quer salvar. O site irá pedir para ser feito login, caso você ainda não esteja conectado, é possível logar no site do BBB Itália 2021 com uma conta google ou o facebook. Vá até o final da página e confirme seu voto.

Quando é a final do BBB Itália 2021?

Esta é a última semana do Grand Fratello no ar. O reality show italiano terá sua grande final no dia 1 de março. Será que a brasileira Dayane Mello vai vencer?

Qual é a programação do Grand Fratello?

Segundo o site oficial do BBB Itália 2021, o reality não é exibido todos os dias da semana como acontece com a versão brasileira do programa, o Grand Fratello vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h20, horário local.

O BBB Itália 2021 também tem edições em outros horários, às 16h35 e às 18h00, ambos horário local. Essas exibições também acontecem de segunda a sexta. O Canale 5 exibe os programas das 16h35 e 21h20, a edição das 18h00 fica a cargo do canal Italia 1.

