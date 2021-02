BBB21: veja que horas começa o reality show hoje (26/2)

Hoje, sexta-feira (26/2), o BBB21 começará às 22h55, segundo a programação oficial da TV Globo. No cronograma do dia, além dos acontecimentos que são normalmente exibidos nas edições de sexta, é possível que Tiago Leifert faça revelações sobre o horário do Big Fone, que tocará amanhã (27). Confira o que mais acontece no programa hoje:

O que tem hoje no Big Brother?

O programa desta sexta-feira (26) vai exibir os momentos mais importantes dos últimos dias do BBB21, principalmente os que envolvem a nova liderança da casa, que está nas mãos de João Luiz. O reality também exibirá os destaques da confraternização dos participantes na madrugada de sexta, que teve direito a cooler enviado pela produção.

Além disso, o programa de hoje vai ter exibição de prova e possíveis revelações sobre a dinâmica dos próximos dias do confinamento, já que teremos fogo no parquinho no sábado com o toque do Big Fone.

Vai ter festa hoje? As festas do reality show costumam acontecer na sexta-feira ou sábado, no entanto, no BBB21 a maior parte das comemorações do fim da semana dos brothers tem ocorrido aos sábados. Então é provável que a festa será apenas amanhã (27).

saiba como foi a vida de Sarah nos Estados Unidos

Anjo da semana BBB21

A prova do anjo desta semana acontecerá hoje, sexta (26), no período da tarde. A previsão é que a disputa aconteça entre às 13h e 14h. Como sempre, a prova do anjo é exibida durante a edição da noite, no entanto, de forma gravada, nunca ao vivo. Para acompanhar a disputa enquanto ela está acontecendo, é preciso ter assinatura do pay per view do reality.

Como informado por Tiago Leifert na última quarta-feira (24), o anjo desta semana é autoimune, ou seja, quem vencer já está fora do quinto paredão do BBB21.

Quem pode participar da prova do anjo? Antes da disputa começar, é feito um sorteio na sala do BBB21 entre todos os brothers da casa, com exceção apenas do líder, que não participa da competição. Após o término da prova, o vencedor é obrigado a escolher dois colegas para o castigo do monstro.

