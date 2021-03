BBB21: Pocah pede impeachment de Bolsonaro e Arthur concorda

A política tem se mostrado muito presente dentro do BBB21. Os brothers têm feito manifestações sutis (às vezes, nem tanto) sobre suas preferências, o que sempre gera bastante repercussão na web. Hoje, foi a vez de Pocah fazer um comentário sobre o atual momento político do Brasil.

Qual é o posicionamento político de Pocah?

Carla, Arthur e Pocah conversavam na cozinha da xepa, quando a atriz falou sobre a força das palavras. A loira afirmou que acredita que as pessoas atraem tudo o que falam.

Em seguida, a atriz fez uma brincadeira e pediu “final, final, final”. Pocah entrou na onda da amiga e também disse “Finalista, finalista, finalista, Fiat, Fiat, Fiat”. No meio das palavras, a funkeira fez outro pedido: “Impeachment, impeachment, impeachment”.

Arthur, que acompanhava a conversa das sisters, deu risada e exclamou: “Adorei!”

a carla tava falando pra pocah que tudo o que se fala atrai

ai a pocah: “finalista, fiat, projeto… impeachment, impeachment” 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/d9qC29hcJe — kami (@favpocah) March 22, 2021

Política no BBB21

Ao longo da temporada, os confinados já conversaram sobre política. Inclusive, mais cedo no quarto colorido, Sarah, Juliette e Gilberto falaram sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, a braziliense optou por se abster da conversa: “Não vou falar de política porque é muito delicado”.

Sarah já se envolveu em polêmicas após se envolver em assuntos de política. No começo de março, a sister afirmou gostar do presidente Jair Bolsonaro. Na web, os internautas pediram a saída da sister do programa, e Sarah também perdeu mais de um milhão de seguidores no Instagram. Anteriormente, ela já havia afirmado que seguia o chefe do executivo nas redes sociais, mas deu unfollow com medo de ser “cancelada”.

Na primeira semana do BBB21, Gilberto também fez um comentário sobre política. Em uma conversa com Lumena e Karol Conká, o economista disparou: “Bicha, o Brasil tá lascado! Pode falar? Pode falar mal do governo?”. A cena virou meme nas redes sociais e repercute entre os fãs do programa até hoje.

