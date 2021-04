BBB21: Pocah quebra contrato e ganha dívida de 13 anos

A participação de Pocah no BBB21 gerou uma dívida milionária para a funkeira. A carioca, que está na disputa por R$1,5 milhão de reais, tem um valor muito mais alto para pagar depois do reality.

Pocah quebra contrato com produtora

De acordo com informações da coluna de Leo Dias, no jornal Metrópoles, Pocah quebrou um contrato, dois dias antes de entrar no BBB21, com a Gold Produções, empresa de gerenciamento de carreira de artistas.

Agora, a funkeira terá que pagar uma dívida de R$30 mil reais por mês, pelos próximos treze anos, totalizando R$4,68 milhões.

Ainda segundo a coluna, o contrato era tão rígido que possuíam cláusulas quem davam à produtora os direitos sobre o nome dela. Outros artistas que possuem contrato com a Gold Produções são Xande Pilares e Ferrugem.

Pocah no BBB21

Dentro do BBB21, a cantora contou aos outros brothers alguns planos para a sua vida depois do reality. Em uma conversa no quarto do líder, Pocah disse que já foi nos principais programas de TV, mas agora quer ir “de uma forma diferente”. “Por exemplo, meu sonho é ir no Arquivo Confidencial. Já fui no Faustão, fui no Ding Dong. Só que eu quero ser artista no nível de Arquivo Confidencial”, conta.

Ela também quer ir ainda mais longe: “Eu tenho sim o sonho de ter uma carreira internacional, conhecer o mundo. De ser reconhecida pelo meu trabalho, que eu amo”.

Pocah conseguiu chegar ao top 10 do reality, enfrentando apenas um paredão durante a temporada. A sister ainda não venceu nenhuma prova dentro do BBB21, e os fãs estão ansiosos para ver mais da cantora dentro do reality. No começo, Pocah quase não aparecia na edição e virou meme por dormir demais.

Veja também:

BBB21: Mãe de João Luiz comenta racismo sofrido pelo filho

Rodolffo na Ana Maria: cantor pede desculpas por fala racista