BBB21: produção quebra protocolo e mostra laje do BBB

O Big Brother Brasil colocou um ponto final em um mistério do reality show: a laje secreta. Nesta sexta-feira (2/4), uma das câmeras espalhadas pela casa mais vigiada do Brasil acabou filmando Gilberto saindo da laje, em que os participantes colocam roupas lavadas para secar. Veja como é a laje secreta do BBB21.

Laje secreta do BBB21

A laje secreta do BBB21 é a parte da casa em que nunca é filmada e nem exibida seja na TV ou no pay-per-view. Por lá, somente um participante por vez deve estender as roupas e conversas no ambiente são proibidas, já que é um local sem câmeras. A quebra de regra, aliás, pode gerar uma punição grave.

Apesar de ser um ambiente secreto, uma das câmeras do BBB acabou se descuidando e filmando Gilberto descendo da laje após estender suas roupas.

Gilberto é tão boazudo que conseguiu o feito de fazer a produção mostrar a parte de cima da casa onde raramente eles mostram pic.twitter.com/AWeeeA8W2X — Wes🃏 (@comwnista) April 1, 2021

A câmera do pay-per-view focou em Gilberto descendo da laje por apenas 17 segundos, até o corte de cena para outro cômodo da casa mais vigiada do Brasil.

Regras do BBB

Durante a estadia no BBB21, os participantes precisam obrigatoriamente usar um microfone ao corpo para captar o áudio de tudo o que conversam no reality show. Na laje, por exemplo, apesar de os próprios confinados serem obrigados a estender a roupa, no local a conversa, mesmo que solo, é proibida.

No confinamento os participantes são orientados a trocar o microfone assim que a produção percebe algum problema na captação de áudio. As trocas de equipamento ocorrem no confessionário.

Os brothers e sisters do BBB21 também não proibidos de falar nomes de marcas que não patrocinam o reality show, nem citar diretamente programas de emissoras concorrente como, por exemplo, A Fazenda, reality de confinamento da Record.

Recentemente em uma ação comercial de uma loja de varejo, Ingrid Guimarães citou o nome da atração da concorrência ao brincar com ViihTube e foi repreendida pela produção. Apesar dos deslize da atriz, a edição exibida na TV aberta exibiu o momento sem cortes.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.