BBB21: Traficantes usam foto de Juliette para vender drogas

Que Juliette tem feito muito sucesso no BBB21, não é segredo para ninguém. Além do sucesso com o público do reality e nas redes sociais, parece que a paraibana conquistou até os traficantes de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Juliette BBB21

Na última semana, uma foto postada nas redes sociais chamou a atenção dos internautas. A imagem mostra um pacote de maconha com a foto da paraibana estampada na embalagem, com o nome “Juliette de R$20”. De acordo com informações do jornal O Dia, a droga tem a inscrição da facção que controla o tráfico no bairro de Trindade, em São Gonçalo (RJ). No mesmo local, organizadores de um baile funk fizeram uma música em homenagem a Juliette, ainda no começo do programa. O veículo afirma que a Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre a imagem.

juliette movimentando até o tráfico vei eu tô passando mal pic.twitter.com/v1Ij0SsCef — juliana central fora fiuk 24 horas (@jullietters) April 1, 2021

passando mal com os caras aqui da boc4 vendendo maconha com a foto da juliette — dreza (@kcclovt) April 1, 2021

Conquistas da Juliette: musica, boneca, record de seguidores, record de 1m de likes mais rapido, outdoor, banner de maconha, disputada por marcas, feat com cantores, esgotando ovo de pascoa, bolo de chocolate das velhas tiktoker, o amor do brasil 💚🌵 pic.twitter.com/gkRi4xBiaS — Juliette Sincera 🌵 (@juliettecitou) April 1, 2021

Juliette tem se consolidado como favorita ao prêmio de R$1,5 milhão do BBB21. Ela é a segunda participante mais seguida do Instagram, com 18 milhões de seguidores. A advogada fica atrás apenas de Viih Tube, integrante do grupo Camarote, já famosa antes de reality. Na última semana, a paraibana igualou o recorde de postagem com mais engajamento em menos tempo, que pertencia apenas a cantora americana Billie Eilish. Após o desfecho do último paredão, em que Juliette disputava a preferência contra Sarah e Rodolffo, o post em agradecimento pela vitória na berlinda atingiu mais de 1 milhão de curtidas em apenas seis minutos. Além disso, a sister conta com o apoio de diversas celebridades como Lexa, Sabrina Sato e Eliana, e ganhou sua própria música tema, produzida pelo Dennis DJ.

