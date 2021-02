BBB21: veja tudo o que vai acontecer no programa até domingo

Para manter o programa interessante, a produção do reality show sempre reserva uma dinâmica diferente para cada dia da semana. Afinal, ninguém teria paciência de assistir a uma atração de mais de 3 meses com todo dia sendo igual ao anterior, não é mesmo?

Para você não ficar perdido com o que acontecerá nos próximos dias no BBB21, montamos um cronograma do que vai desde esta quinta-feira (4) até o domingo (7), dia que determina quem serão os emparedados da semana.

Prova do líder do BBB21

Nesta quinta-feira (4) a segunda prova do líder da edição será realizada. A produção do BBB21 geralmente não revela como será a dinâmica da disputa antes do início do programa da noite. A prova pode ser de resistência, agilidade, habilidade, entre outros.

Primeiro líder da edição, Nego Di terá o direito de vetar um colega da segunda prova pela liderança da edição, como informou Tiago Leifert no programa da semana passada.

Festa no BBB21

A habitual festa do fim de semana do reality pode acontecer na sexta-feira (5) ou sábado (6), tudo depende do programa e da Prova do Líder. Como funciona? Geralmente quando há prova de resistência na quinta-feira, a festa acaba acontecendo na noite de sábado e segue pela madrugada de domingo, quando a prova pela liderança não é longa, a festa se inicia na noite de sexta e segue pela madrugada de sábado.

Prova do Anjo

Assim como a festa, a Prova do Anjo pode acontecer em dois dias, sexta (5) ou sábado (6). Tudo depende da Prova do Líder e dos planos da produção. A disputa pelo Anjo pode acontecer na manhã ou tarde de sexta ou na manhã de sábado. A prova até pode ser realizada na tarde de sábado, mas é mais comum que aconteça no período da manhã.

Big Fone

Boninho, o chefão do reality show revelou na terça-feira (2) que o Big Fone tocará novamente no confinamento esta semana, porém o diretor não contou o dia ou horário em que o telefone tocará. Se seguir o padrão da primeira semana do BBB21, Tiago Leifert explicará como irá funcionar a dinâmica entre quinta e sábado. O Big Fone tocará novamente três vezes, como aconteceu no último sábado (30).

Almoço do anjo – BBB21

Independente se a Prova do Anjo aconteceu na sexta ou sábado, domingo (7) é dia do almoço do anjo. Quem vence a disputa pode levar de um a dois colegas para um almoço especial. O vencedor da prova também assiste a um recado em vídeo enviado pela família.

Formação de paredão

Na noite de domingo (7) é a tensão quem toma conta. Aos domingos o programa é dedicado à votação que define o paredão da semana. Quem vencer a Prova do Líder na quinta-feira terá direito de indicar um colega à berlinda do BBB21.

Prova Bate e Volta

A disputa para que um emparedado consiga escapar da berlinda sempre acontece nos domingos após a formação de paredão.

