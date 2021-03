BBB21: veja como foi a discussão entre Fiuk e Juliette

Juliette e Fiuk tem um relacionamento de amor e ódio no confinamento do BBB21, a dupla vive brigando e fazendo as pazes. Na noite de quinta-feira (11), antes do programa ao vivo, em que foi iniciada a sétima prova do líder da edição, os dois acabaram discutindo novamente.

Fiuk e Juliette discutem no BBB21

A paraibana e o paulista estavam na cozinha da xepa quando começaram uma breve discussão. Fiuk falou sobre algumas coisas que a sister fez que o incomodaram e Juliette fez o mesmo. O filho de Fábio Jr. revelou não ter gostado de Juliette ter “furado a fila” para cantar no palco da festa do líder Rodolffo e a maquiadora se irritou com um comentário de Fiuk enquanto estava tomando banho.

“Teve uma hora que você soltou uma piada para mim no banho. Você chegou pra mim e fez: ‘e aí Juliette tá tossindo ainda?’ Algo assim”, disse a sister do BBB21. “Não entendi”, respondeu o cantor. “Também não entendi, por isso não ia falar, porque não tenho certeza”, respondeu a maquiadora. “Mas o que poderia significar?”, perguntou Fiuk.

“Significado de que se eu estivesse tossindo, não estaria tomando banho”, avaliou Juliette. A dupla ficou em um vai e vem, ambos um poucos confusos e o cantor justificou o comentário como efeito da bebida. Durante a discussão na cozinha xepa do BBB21, Fiuk também falou sobre sua insatisfação na festa do líder: “você entrou na minha frente”.

“Eu não vi, eu vim correndo, não estava na roda”, respondeu Juliette. “Você me magoou. Não sabia que você não estava na roda”, contou o brother do BBB21. “Não estou te culpando, mas essa mania de achar que é por malícia, reflete em tudo”, completou a paraibana.

A Juliette achando ruim o Fiuk ter perguntado se ela tossiu no banho pic.twitter.com/oO3ELaWKgq — Michel (@gramichhh) March 12, 2021

Juliette e Fiuk conversam sobre ela ter passado na frente dele para cantar “Deixe de achar que tudo é maldade, as vezes é sem querer, só chegue, pergunte e fale”. #BBB21 #REDEBBB21 pic.twitter.com/wXsJ7Ecd0Y — Francisco Ribeiro (@Fcoperfeicao) March 12, 2021

Fiuk vai indicar Juliette ao paredão?

Fiuk e Rodolffo foram os vencedores da sétima prova do líder do BBB21. Como Rodolffo já foi líder e no momento está imune, a liderança ficará com o filho de Fábio Jr. Será que o brother irá indicar Juliette direto para o paredão desta semana?

Neste domingo (14), haverá prova bate e volta, mas o indicado do líder nunca tem o direito de participar da disputa segundo as regras do programa. Com isso, se Juliette for a escolha do novo líder do BBB21, ela estará direto na berlinda, sem chance de se salvar.

