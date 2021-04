BBB21: PT diz estar esperando Arthur e Gil após comentário sobre política

Quem disse que BBB21 e política não se misturam? Desde o início do programa, os brothers vêm fazendo comentários sutis (ou nem tanto) sobre seus posicionamentos políticos. Na manhã desta sexta-feira (9), Arthur, Gil e Caio conversavam na área externa da casa, quando o crossfiteiro mencionou o Partido dos Trabalhadores (PT). A cena logo repercutiu nas redes sociais, e o próprio partido se manifestou sobre a fala de Arthur. Veja o que rolou.

Arthur do BBB21 é petista?

Os três conversam na área externa do BBB21 quando Caio sugeriu que Gil poderia pensar em uma carreira política após o fim do reality show. Arthur então perguntou: “Se você (Gil) virar político, seu número vai ser o 13?”

“É o mínimo, né?”, respondeu o economista. “Então eu voto em você, senão eu não voto não”, comentou Arthur. Gil acrescentou: “Se subir um pouquinho (o número), eu nem me candidato. Não tenho talento para essas coisas”. O número 13 representa os candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT).

Logo após o comentário feito por Arthur, o próprio PT fez um post nas redes sociais convidando o crossfiteiro e o economista para se juntar ao partido.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e rendeu diversos memes. “Arthur petista” entrou para os termos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta. Alguns internautas até afirmaram que o capixaba “ganhou alguns pontos” após a manifestação política no BBB21. “No atual cenário, Arthur petista está perdoado. Se eu reclamei algum dia, não me lembro”, escreveu um usuário.

Arthur petista nos trends, picoli neto do lula é meu maior orgulho ❤️🗣 pic.twitter.com/6YI6u4gGZm — R🦋🎮 (@rtwittaa) April 9, 2021

avisa que é o neto do lula que o moro não conseguiu prender arthur petista pic.twitter.com/PH0CQWAppi — lary (@warnerjafari) April 9, 2021

só o boninho pra achar um crossfiteiro eleitor da dilma e do lula… hahahahahahha amo arthur petista hahahahah — Stephanie Ribeiro (@RibSte) April 9, 2021

Não é a primeira vez que os brothers fazem comentários sobre política no BBB21. Logo no segundo dia do reality, Gilberto soltou a frase “o Brasil tá lascado”, que virou meme, se referindo ao atual governo do país. Sarah, já eliminada do programa, afirmou gostar do presidente Jair Bolsonaro, e disse que deu unfollow no chefe do executivo antes de entrar na casa com medo de ser cancelada. Após a afirmação, a loira perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

