BBB21: quando termina o BBB21? Veja a data final

O BBB21 estreou em 25 de janeiro e segue fazendo sucesso na programação da Globo. O reality show deste ano é o mais longo da história do programa brasileiro. A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil é intitulada como o Big dos Bigs, e terá até o fim da temporada 100 episódios, que foram confirmados meses antes da estreia. Mas quando termina o BBB21?

Quando termina o BBB21?

Quando termina o BBB21? O BBB21 vai acabar na primeira semana, provavelmente no dia 4 de maio de 2021. No entanto, de acordo com o contrato dos participantes, o reality show pode ter sua duração estendida, assim como na edição passada. A princípio, a Globo pretende mesmo terminar a vigésima primeira temporada do Big Brother Brasil na data planejada.

Enquanto o BBB21 não chega ao fim, muitas dinâmicas ainda vão ocorrer no reality show. Neste domingo (7/3), por exemplo, será formado o paredão falso. Quatro participantes serão emparedados e o mais votado vai subir para um quarto secreto após a falsa eliminação, onde terá acesso a pay-per-view em imagem e som. Na volta para a casa mais vigiada do Brasil, o escolhido do público ainda terá poder de anular a decisão do anjo em um prazo de duas semanas.

Outra dinâmica já confirmada pelo diretor-geral do BBB21 José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, é a alteração em pelo menos uma das formações de paredão. Ao invés de votar no confessionário, a casa vai votar na sala e em aberto, não podendo esconder o voto como normalmente acontece.

Como assistir o BBB21

O BBB21 pode ser assistido na TV aberta em edições diárias exibidas entre 22h20 e 23h50 através da Globo. No pay-per-view , é possível assistir ao reality show 24 horas por dia. As operadoras como Net, Oi, Claro e SKY oferecem pacote com recursos interativos para tornar a experiência do telespectador ainda mais divertida em como assistir ao BBB 21. Os valores variam de acordo com cada operadora de TV.

O 24 horas do BBB21 também está disponível no Globoplay. Caso não seja assinante da plataforma de streaming da Globo, é preciso assinar um pacote no valor de R$ 22,90 por mês, podendo ser cancelado quando quiser.

