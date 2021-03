BBB 21: Juliette recebeu auxílio emergencial de R$ 600 antes do reality

Antes de entrar no BBB 21, Juliette recebeu auxílio emergencial. A jovem ficou sem trabalho por conta da pandemia e precisou recorrer ao benefício do governo.

Em entrevista ao jornal Extra, Déborah Vidjinsky, que além de ser amiga e sócia da sister, também é responsável pelas redes sociais da confinada, contou um pouco sobre como a pandemia do covid-19 afetou a vida financeira da maquiadora.

Juliette recebeu auxílio emergencial

Maquiadora autônoma, Juliette abriu um estúdio de maquiagem cerca de quatro anos atrás, ao lado de 3 amigas. A pandemia acabou atrapalhando o negócio da paraibana, que acabou ficando sem trabalho. Juliette então precisou recorrer ao auxílio emergencial de R$ 600 oferecido pelo governo federal.

“Tínhamos um espaço em comum, onde todas pagavam uma parte das despesas. Com a pandemia, a gente ficou sem atender. Além dos decretos de fechamento, as festas pararam de acontecer”, contou Déborah, amiga da sister do BBB 21.

Por conta disso, Juliette precisou voltar para a casa da mãe, que vive em Campina Grande. “Foi bem no meio da quarentena. Ela foi para a casa da mãe por causa das despesas. O aluguel, Juliette deu uma negociada, mas as outras despesas ela não estava conseguindo arcar. Nem a feira estava conseguindo fazer e teve que recorrer a empréstimo das amigas”, também disse a sócia da participante do BBB 21.

BBB 21. No fim do ano de 2020, as coisas começaram a melhorar para Juliette, que voltou para João Pessoa e conseguiu trabalhar na sala de um salão de beleza . Segundo Déborah, a paraibana continuou atendendo no salão até a semana que foi confinada para o

Veja algumas makes que Juliette já fez

A sister já teve algumas makes bem elogiadas no BBB 21, como o delineado que costuma fazer para as festas e a maquiagem da festa do líder de Sarah, que foi trabalho de Juliette. Confira fotos de algumas outras makes que a participante fez antes de ir para o confinamento da Globo.

(Foto: Reprodução/ArquivoPessoal) Make feita por Juliette (Foto: Reprodução/ArquivoPessoal) Sister do BBB 21 (Foto: Reprodução/ArquivoPessoal) (Foto: Reprodução/ArquivoPessoal) Juliette antes do BBB 21 (Foto: Reprodução/ArquivoPessoal) Trabalho de Juliette como maquiadora (Foto: Reprodução/ArquivoPessoal) Anterior 1 De 6 Próximo

