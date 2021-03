BBB21: saiba como foi feito o desfile ‘virtual’ no reality

Em tempos de pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, fica inviável promover um desfile de moda presencialmente. Pensando, nisso, a produção do BBB21 e uma marca patrocinadora se uniram e levaram pessoas do mundo externo para dentro da casa mais vigiada do Brasil em uma vibe fashion week.

Como foi feito o desfile de moda no BBB21?

Para driblar as medidas de distanciamento social, a Globo encontrou na tecnologia sua melhor aliada. Com o apoio de uma marca patrocinadora, a emissora promoveu um desfile com modelos que usaram looks selecionados. No entanto, os profissionais da moda não estiveram 100% presencialmente na casa mais vigiada do Brasil (BBB21).

A Globo e o patrocinador usaram de edições gráficas de alta tecnologia ao maior estilo realidade aumentada 3D. Os modelos surgiram em hologramas e desfilaram na passarela montada no segundo andar da casa em que acontece o reality show nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O desfile C&A com tecnologia AR foi cheio de looks Muito On, Muito Eu e merece um brinde, né? Os brothers se empolgaram e arrasaram na passarela! Agora é só curtir a #FestaMuitoOnMuitoEu. Quem aí já tá com a roupa de assistir? #CeAnoBBB21 #BBB21 pic.twitter.com/7TVUbJrj4x — C&A (@cea_brasil) March 6, 2021

Web fica em dúvida sobre desfile no BBB

Nas redes sociais, o público não escondeu surpresa com o desfile promovido no Big Brother Brother Brasil e duvidou se realmente os modelos não estiverem na casa em que o reality show é gravado para a realização da dinâmica. Por outro lado, a Globo explicou ainda na edição ao vivo desta sexta-feira (5/3) que tudo foi feito com tecnologia, sem a presença de outras pessoas nas dependências do confinamento.

Boninho pensa que a gente é burro né? 😂😂😂 Holograma? Ta bom… É verdade esse bilete #bbb21 #RedeBBB — Péricles Júnior (@picklespp) March 6, 2021

“Boninho pensa que a gente é burro né? Holograma? Tá bom… É verdade esse bilhete”, disse um internauta primeiramente. “Eu não tenho capacidade de entender a tecnologia desse desfile do BBB21”, falou outra logo em seguida. Teve até fã brincando com as regras do paredão falso que vai rolar neste domingo (7/3) no reality show. “Entendendo NADA desse desfile no Big Brother juntando com as regras do paredão eu já perdi 30 neurônios”.

