BBB21: que horas começa o reality hoje (29/1)?

A Globo vai levar ao ar na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro, o quarto episódio do BBB21 às 21h30, logo após a novela A Força do Querer. O reality show de confinamento apresentado por Tiago Leifert reserva grandes surpresas para o público na noite de hoje.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

O reality show da TV Globo é exibido diariamente. No entanto, atenção aos horários. De segunda a sábado sempre no mesmo horário, já aos domingos a exibição acontece um pouco mais tarde, 23h15, após o Fantástico.

Choro de Kerline vira piada na web; veja os memes

Dinâmicas confirmadas na semana do reality show

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, confirmou que o final de semana será agitado no confinamento. Isso porque, os participantes vão disputar o anjo. Na dinâmica, quem vencer ganha um colar de imunidade para presentear um amigo durante a formação de paredão. Além disso, recebe um almoço especial com direito a convidados e mensagens em vídeos de amigos e familiares.

No sábado (30) o big fone vai tocar e promete uma dinâmica diferente da que o público viu em edições anteriores. O domingo (31) será marcado pela primeira formação de paredão da temporada e da prova bate-e-volta, em que um dos emparedados se livrará da votação popular.

Quem está imune?

Antes mesmo do BBB21 estrear na TV, a produção do reality show abriu duas votações em que o público deu imunidades a 3 integrantes da pipoca (anônimos) e 3 do camarote (famosos). Fiuk, Lumena, Viih Tube, Juliette, Projota e Arthur foram os imunizados. Eles não correm risco de paredão e terão que indicar, em consenso, um concorrente à berlinda.

Lucas Penteado também está imune. O intérprete de Fio da novela Malhação: Viva a Diferença venceu a primeira prova de resistência da edição ao lado de Nego Di, após eliminação de Kerline e Gilberto da disputa. Os dois integrantes do camarote participaram de uma dinâmica rápida na edição desta terça-feira (26) em que cada um escolheu uma caixa gigante de uma marca patrocinada e abriu no gramado da casa mais vigiada do Brasil. Em uma tinha o colar de imunidade, enquanto na outra um playstation.