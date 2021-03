Rodolffo voltou do paredão que disputava com Carla Diaz e Fiuk na noite da última terça-feira (23). A votação foi acirrada – o cantor sertanejo permaneceu na casa por uma diferença de menos de 1% dos votos. Mais tarde, o brother conversava com Arthur, na área externa do BBB21, e soltou um comentário controverso sobre a sua permanência no reality.

Homofobia no BBB21? Rodolffo diz que o mundo está ‘cheio de mimimi’

Enquanto conversava com Arthur na jacuzzi, o cantor afirmou que, se tivesse feito algo de errado, ele teria sido eliminado do programa. “Se eu tivesse feito cagada grande não tinha como não sair. Não tem como. Ainda mais no mundo de hoje com o tanto de ‘mimimi’ pra cima e pra baixo”, disse.

O instrutor de crossfit descordou do termo ‘mimimi’ usado por Rodolffo e deu uma invertida no colega de confinamento: “Nem é mimimi, velho. São as pautas da rapaziada e tal. Tem uma galera que sofre realmente com esse tipo de coisa. Então, óbvio do Gil ter se sentindo ofendido”.

Vale lembrar que Rodolffo foi indicado ao paredão pelo líder Gilberto, após fazer uma piada sobre a roupa utilizada por Fiuk na festa do último sábado. Na ocasião, o cantor fez um comentário debochado sobre o traje enviado pela produção do BBB21 ao filho de Fábio Jr. “Ala, mandaram um vestido pro Fiuk […] Como é que leva um menino desses pras boates em Goiânia”, comentou o sertanejo. A brincadeira desagradou Gilberto e Fiuk.

o rodolffo falando que homofobia é mimimi parabéns pra quem votou na carla pic.twitter.com/aQrNBDYd2z — pb (@donpabIito) March 24, 2021

Web se revolta com comentário de Rodolffo

Os internautas não gostaram nada do comentário feito por Rodolffo. O brother já havia sido acusado de machismo e homofobia pela piada, e o trecho da conversa entre ele e Arthur logo viralizou nas redes sociais. “Rodolffo tá aliviado porque, como não saiu nesse paredão, acredita que não fez nada grave ou que tenha ofendido o “pessoal do mimimi” aqui fora. O cara não consegue deixar de ofender nem quando quer ser perdoado”, escreveu um fã do BBB21.

Se eu tava pensando em dar uma chance para o Rodolffo, por ter acreditado no pedido de desculpas dele, essa chance acabou de ir por água abaixo. Homofobia não é mimimi. Foi bom ele ter voltado, porque aí vimos o que realmente ele pensa. #BBB21 — emer (@emerzou) March 24, 2021

Se vc acha que é mimimi falar que o rodolfo deve sair pq ele é homofóbico e dissemina falas homofóbicas e ainda passa pano pra ele, eu peço que me exclua do seu ciclo de amigos pq vc deve ser exatamente igual, a diferença é que n tem câmeras te vigiando 24hrs por dia!! — bêbado (@umvinycius) March 22, 2021

“A prova de que muita gente faz mimimi é o caso da Lumena”. Eu entendi bem, vocês estão justificando que Rodolfo chamou homofobia de mimimi chamando transfobia e racismo de mimimi também? 🤡 — Preta Ijimú (@Nailahnv) March 24, 2021

Rodolfo disse que tá cheio de mimimi no mundo. Arthur corrigiu ele. Não fez mais do que obrigação e não adianta nada ter uma ou outra fala bacana e ser um babaca do caralho. Vocês não me venham com Redenção de Arthur não, pelo amor de Deus. — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) March 24, 2021

