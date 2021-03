BBB21: veja os vídeos de Pocah imitando personagens do GTA

Pocah é uma das participantes do BBB21 que tem gerado muitos memes na internet. A cantora já viralizou por dormir o dia inteiro dentro do reality e por imitar personagens de videogame. Pocah sempre faz gestos parecidos com as mulheres do jogo GTA, antes mesmo de entrar para o programa. Confira abaixo os momentos em que a funkeira fez as imitações.

Pocah imitando GTA

Em dezembro de 2020, a cantora postou um vídeo em suas redes sociais imitando as mulheres do jogo GTA. Na ocasião, Pocah gravava o videoclipe de “Jogar Pra Tropa”, música em parceria com o DJ Dennis, quando resolveu fazer a brincadeira.

vem aí live action kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/y4Co5Kk1hk — POCAH 🍑 (@Pocah) December 26, 2020

Logo no início do BBB21, a funkeira imitou a personagem dentro da casa. O vídeo logo viralizou nas redes sociais, gerando um dos primeiros memes da edição.

eu perco tudo com a pocah imitando as putas do gta andando 🗣️🗣️🗣️ #BBB21 pic.twitter.com/zkbnaU7Zk5 — julietter folklorika 🌵 (@mauzinhovms) January 30, 2021

Até durante a formação do paredão, os brothers não deixaram a piada passar. Enquanto Pocah se levantava do sofá para ir ao confessionário, Juliette fez uma gracinha com a sister: “Vai, GTA!”

Juliette: vai GTA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Pocah a garota propaganda do jogo GTA #BBB21 #redebbb pic.twitter.com/J26dARBOfk — ᴀᴍᴀɴᴅᴀ (@awolstin) March 22, 2021

Até Juliette quis aprender a imitar a personagem de GTA. Enquanto experimentavam as perucas lace front de Camilla de Lucas, a paraibana pediu para a cantora ensiná-la a andar igual as mulheres do jogo. Aos risos, a advogada exclamou: “Eu não tenho essa bunda!”

A Pocah imitando a mulher da GTA e a Juliette tentando 🆘 #BBB21 pic.twitter.com/pRcD5iyaVI — Gio #BBB21 ☕️ (@GiovanneTeamBR) March 22, 2021

No mesmo dia, Pocah foi até o quarto do líder conversar com Gil e Sarah. Em meio a brincadeiras, a carioca imitou novamente a personagem do GTA, arrancando risos dos colegas de confinamento.

Perdi tudo agora com @Pocah de GTA ao som de gemidos de @gilnogueiraofc pic.twitter.com/WChjKSuQM1 — Suelen (@pasXoa) March 22, 2021

O que é GTA?

GTA é a sigla para Grand Theft Auto, uma das mais populares séries de jogos eletrônicos. No universo virtual do jogo, o personagem precisa acumular determinada quantia de dinheiro para bater a meta e passar para a próxima fase. Para conseguir esse capital, o jogador precisa realizar missões – roubar automóveis e revendê-los, coletar itens, matar pessoas e policiais, entre outros.

