BBB21: Fiuk faz ‘fofoca do bem’ e muda os rumos do jogo; saiba mais

O BBB21 teve uma reviravolta após a edição ao vivo desta sexta-feira (19). Isso porque, Fiuk foi ao quarto do líder para conversar com o G3 (Sarah, Gilberto e Juliette) sobre as atitudes de Arthur no reality show. O filho de Fábio Jr. contou, por exemplo, que o instrutor de crossfit havia dito que Gilberto votaria nele na formação de paredão da semana passada que culminou com sua ida à berlinda. Acontece que Gilberto votou em Arthur, alegando que ele não é uma pessoa confiável.

Fiuk desmascara Arthur no BBB21?

Fiuk iniciou a conversa falando para o trio que Arthur pediu para ele ter um cuidado especial com Gilberto. “Ele falou que você ia votar em mim antes, que era pra ter cuidado com você”, contou. Sarah interrompeu o antagonista de A Força do Querer e saiu em defesa do melhor amigo no BBB21.

“Se tem uma pessoa que não ia votar em você é o Gil, posso falar porque eu falo com ele”, disse ela, enquanto Gilberto fazia uma expressão de chocado com a revelação. Fiuk, então, frisou o que havia dito. “Ele me garantiu, de tarde ele estava falando”. Gilberto, por sua vez, negou voto no ator. “Eu posso afirmar que jamais ele votaria em você”.

Fiuk seguiu desmascarando Arthur no quarto do líder do BBB21. “Ele falou que era pra ter cuidado com o Gil, que ele é falso”.

Jogo de Sarah mudou

A fofoca ‘verdadeira’ de Fiuk fez a líder da semana, Sarah, repensar o seu voto em Pocah, que já estava mais do que definido. A analista em marketing esperou o irmão de Cleo sair do quarto para conversar com os seus aliados. “Se isso for verdade eu tenho que pensar, então, se é melhor mandar [pro paredão] o Projota do que a Pocah”.

O trio também discutiu a relação de Carla Diaz com Arthur e chegou a conclusão de que a ex-Chiquitita não joga com o integrante da Pipoca (anônimos), apesar de viver um romance com ele na casa mais vigiada do Brasil.

Relação de Projota e Arthur

Após a conversa reveladora, Fiuk e o G3 falaram sobre a aproximação de Arthur e Projota ao longo das três semanas de BBB21. “Eu achei estranho ele grudar no Arthur”, disse o cantor. Sarah e Juliette discordaram, e a líder pontuou: “No começo do programa, eu ouvi o contrário, do Arthur estar se aproximando das pessoas para acharem as pessoas fortes”.

Juliette completou a fala de Sarah. “Gratidão também. O bicho está ali para tudo. Eu acho que Arthur se aproximou de Projota e ele ouviu Arthur. Houve uma relação de confiança entre os dois. Arthur mata e morre por ele”. Mas Fiuk não se conforma. “Como o Projota não percebe isso?”, questionou.

A sister então continuou seu raciocínio. “Cada um tem sua percepção, mas eu acho que Arthur colou em Projota, Projota viu a dedicação e lealdade de Arthur e retribuiu”.