BBB21: Rodolffo faz xixi nas calças e é eliminado da prova do líder

Rodolffo protagonizou uma cena inusitada no começo da tarde desta sexta-feira no BBB21. Após 13 horas de prova do resistência, o cantor sertanejo não conseguiu segurar suas necessidades fisiológicas e acabou aliviando a vontade na área de prova mesmo. O momento rapidamente viralizou na web e gerou centenas de comentários dos internautas.

Rodolffo fez xixi na prova do líder do BBB21

O cantor sertanejo não conseguiu segurar a vontade e fez xixi nas calças durante a prova do líder. Pocah e Sarah, que estavam ao lado do brother, perceberam e riram. A braziliense comentou a situação: “E eu aqui segurando”. Assista ao vídeo do momento abaixo.

Momentos depois, o apresentador Tiago Leifert entrou ao vivo para comunicar que , devido ao acontecimento, Rodolffo e Caio estavam eliminados da prova do líder do BBB21.

A cena gerou repercussão nas redes sociais. Muitos internautas questionaram se era permitido fazer xixi durante a prova ou não. Na noite de ontem, Leifert disse que o único fator eliminatório era soltar a alavanca. Porém, para outros fãs, fazer as necessidades fisiológicas vai contra o conceito de prova de resistência. Fiuk e Camilla saíram da disputa justamente por estarem com vontade ir ao banheiro.

Não é a primeira vez que isso acontece no Big Brother Brasil. No BBB20, Gabi Martins usou um O.B. para driblar as regras da resistência e fazer xixi na área de prova. Além de não vencer a disputa, a sister levou um bronca ao vivo do apresentador.

Quem ganhou a prova do líder de hoje?

A dupla vencedora foi Gil e Sarah, após Pocah sair da disputa pelo mesmo motivo de Rodolffo. A sister estava com muita vontade de ir ao banheiro e, segundo ela, acabou urinando um pouco na roupa. Apesar da produção não ter entrado para eliminar a funkeira e Juliette, a própria cantora desistiu da disputa.

Agora, Sarah e Gilberto vão disputar a liderança e a Fiat Toro Ultra em um “mata-mata”, ainda sem horário definido. Ambos ganharam imunidade na formação do próximo paredão, no domingo.

A prova do líder também emparedou dois brothers. A primeira dupla eliminada, Carla e Fiuk, foram para a berlinda, e vão disputar a prova bate e volta.

