BBB21: entenda como será o paredão desta semana

Como em todas as semanas do BBB21, Tiago Leifert passa as informações de como o paredão da semana será formado antes da prova do líder ser iniciada. No programa de ontem (18), o apresentador contou os detalhes da dinâmica e já sabemos como será a oitava berlinda da edição. Confira:

Prova do líder já emparedou dois brothers no BBB21

A novidade desta semana é que os primeiros a abandonar a prova do líder seriam automaticamente emparedados,. Portanto, Fiuk e Carla já estão na berlinda de domingo.

Antes do início da disputa, Tiago Leifert que a primeira das seis duplas a deixar a prova de resistência já estaria automaticamente no paredão da semana. Até o momento, manhã de sexta-feira (19), a competição continua acontecendo na área de provas, mas apenas entre cinco duplas. Fiuk e Carla Diaz desistiram da disputa após o brother informar que não estava mais aguentando segurar o xixi, sendo assim, eles já estão emparedados.

Os outros dois participantes que estarão na berlinda serão: a indicação do líder da semana e o brother ou a sister que tiver mais votos da casa. No total, quatros participantes serão emparedados nesta semana do BBB21.

Leia também – Enquete: quem deve vencer a prova do líder?

Vai ter prova bate e volta?

Sim, a disputa será realizada entre o mais votado da casa e os dois confinados que caíram na berlinda por conta da oitava prova do líder do BBB21, ou seja, Fiuk e Carla Diaz. Como sempre, o indicado pelo líder da semana não tem o direito de participar do bate e volta para tentar escapar da berlinda.

Como assistir a formação de paredão do BBB21?

Para assistir ao vivo a formação de berlinda desta semana do BBB21, é bem simples. Você pode sintonizar no canal Globo, em qualquer TV, a partir das 22h40, horário que começa o programa deste domingo (21).

Se preferir assistir pelo computador, tablet ou um celular, é possível acompanhar o BBB21 pela Globoplay. Como não se trata do pay per view do reality, e sim a programação normal exibida na TV, você consegue assistir de graça na plataforma streaming, é apenas necessário um cadastro e pronto, clique em “Agora na TV” e assista a formação de paredão.

Veja também:

Entenda porque a mãe de Gilberto quer vê-lo eliminado

Veja que horas começa o reality hoje, sexta-feira (19/3)

Veja fotos da mansão luxuosa de Pocah no Rio de Janeiro