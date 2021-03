BBB21: saiba como votar no paredão falso

Um paredão falso promete agitar a casa mais vigiada do Brasil após edição ao vivo do BBB21 nessa semana. Quatro participantes vão para a berlinda, mas dessa o público não precisa votar em quem deve sair, mas sim em quem merece ir para o quarto secreto e assistir o reality de camarote. Então antes do jogo começar, saiba como votar no paredão falso e entenda como vai funcionar a dinâmica.

Antes de tudo, é preciso reforçar que dentro da casa do Big Brother Brasil o jogo segue normalmente e para os confinados um dos emparedados será eliminado na próxima terça-feira (9). No entanto, deste a última quinta (4) o público público foi informado pelo apresentador Tiago Leifert que se trata de um paredão falso. Mas, afinal, como votar no paredão falso do BBB21? O DCI conta.

Como votar no paredão falso do BBB21?

Para votar no paredão falso do BBB21 é necessário entender o objetivo final da dinâmica da semana do reality show. O mais votado pelo público não será eliminado de verdade. Isso porque, o mesmo vai ser levado pela produção do reality show para um quarto secreto assim que sair pela porta da frente da casa mais vigiada do Brasil, onde ficará por alguns dias. Além disso, quando voltar terá o poder de anular a imunidade do anjo em um prazo de duas semanas.

Se tratando de um paredão quadruplo, os demais que disputarem a berlinda também serão premiados. O segundo e terceiro colocado, por exemplo, terão direito a participar da prova do líder. Já o menos votado terá voto peso dois no confessionário.

Para votar no paredão falso é necessário seguir alguns passos:

O usuário precisa fazer login com uma conta no site oficial do BBB21 no Gshow. Caso não tenha conta, é necessário criar uma. O cadastro precisa ser feito apenas uma vez e vale para toda temporada do reality show. Um e-mail de confirmação será enviado para validar o cadastro que confere direito de participar das votações da atração.

Faça o login do e-mail e senha usados ao cadastrar sua conta no Gshow BBB 2021 votar,

Selecione a opção que deseja que vá para o quarto secreto do BBB21

Clique na validação de Captcha

Clique em votar em seguida

É recomendado que o usuário tenha uma boa conexão com a internet para que o voto seja validado. De acordo com o regulamento, é permitido votar nos paredões do Big Brother Brasil a partir dos 8 anos de idade e que menores até 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o acesso à conta.

