BBB21: Boninho mostra onde fica o quarto do paredão falso

Ao fim da edição do BBB21, um dos emparedados entre Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz vai passar os próximos dias dentro de um quarto secreto. Isso porque, o paredão é falso. Mas, antes que o eliminado de mentira seja anunciado por Tiago Leifert na noite desta terça-feira (9/3), Boninho, diretor-geral do reality show, negou que seja possível que algum barulho do cômodo vaze na casa principal. Saiba qual é o caminho para o quarto secreto.

Qual o caminho para o quarto secreto do BBB21?

Nos bastidores do BBB21, Boninho, que é diretor-geral do reality show, mostrou que o quarto secreto fica longe da casa principal onde todos os participantes estão confinados. Em vídeo, o marido de Ana Furtado surge em um carro elétrico e percorre um caminho que é preciso passar por um túnel até chegar ao fundo da casa mais vigiada do Brasil.

“Vou mostrar pra vocês, como é que eles conseguem ouvir esse barulho. É impossível!”, disparou ele, ao rebater críticas de que o paredão falso poderia não ocorrer como previsto por causa da reação do falso eliminado.

Boninho mostra que Quarto Secreto na verdade fica tão longe que é necessário pegar um carrinho de um lado da casa pra outro. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/Mr66NXp26c — MattyBala 🔫 #BBB21 (@MattyBala) March 9, 2021

Como funciona o paredão falso?

No paredão falso, a pessoa mais votada é ‘eliminada’ da casa do BBB21. Para os brothers e sisters, a pessoa foi eliminada, mas o público já sabe que a eliminação é falsa. O intuito da dinâmica é colocar ainda mais fogo no parquinho, já que quem for o escolhido pelo público vai para um quarto secreto com acesso a pay-per-view em imagem e som. Quando voltar para a casa principal, terá direito a vetar a decisão do anjo em um prazo de duas semanas.

Regras do paredão falso