Paredão falso BBB21: veja quem votou em quem

Arthur, Caio, Carla e João Luiz estão no paredão falso do BBB21. A formação da berlinda, que contou com uma dinâmica diferenciada, ocorreu em edição apresentada por Tiago Leifert ao vivo na noite deste domingo (7/3) exibida pela Globo. A ‘eliminação de mentira’ está confirmada para a próxima terça-feira (9).

Como foi formado o paredão falso no BBB21?

A formação de paredão começou com o apresentador Tiago Leifert pedindo para o anjo da semana, Arthur, imunizar um participante com o colar de imunidade. O instrutor de crossfit imunizou Projota. Logo em seguida, Rodolffo, que venceu a prova do líder da semana no BBB21, foi surpreendido de que teria que fazer duas indicações ao paredão, sendo uma da Xepa e outro do Vip. O cantor sertanejo colocou Carla Diaz e João Luiz na berlinda.

A casa votou fechado no confessionário e Arthur foi indicado com 4 votos. Por fim, os dois indicados do líder tiveram que fazer o contra golpe. Carla indicou Caio e João indicou Pocah . Todos os emparedados, exceto as indicações do líder, jogaram a prova bate e volta. Pocah levou a melhor e se livrou da berlinda falsa.

Quem votou em quem?

Gilberto votou em Pocah

Arthur votou em Juliette

Caio votou em Camilla de Lucas

Projota votou em Thais

Fiuk votou em Arthur

Carla Diaz votou em Caio

Viih Tube votou em Pocah

Thaís votou em Arthur

Sarah votou em Pocah

Pocah votou em Fiuk

João Luiz votou em Arthur

Camilla de Lucas votou em Caio

Como será o pós-paredão falso?

Após a eliminação do paredão falso no BBB21 na próxima terça-feira (9/3), o mais votado vai deixar a casa e seguir para um quarto secreto, onde terá pay-per-view para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil em imagem e som.

O menos votado do paredão falso terá voto com peso dois no confessionário na próxima semana. O Segundo e terceiro mais votado terão direito a participar da próxima prova do líder.