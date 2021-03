Paredão falso BBB21: Tiago Leifert mostra quarto secreto; assista

Enquanto o resultado do paredão falso BBB21 não sai, Tiago Leifert e Boninho atiçam os internautas nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o apresentador deu alguns spoilers e postou stories do quarto secreto em que o “eliminado” ficará. O diretor respostou os vídeos em seu perfil algum tempo depois.

Como será o quarto secreto?

O apresentador Tiago Leifert mostrou o quarto secreto em alguns stories postados em sua conta do Instagram na tarde desta terça-feira (9).

“Tô aqui no quarto secreto só pra mostrar um pedacinho pra vocês. A cama, para quem for ocupá-la e ali a televisão gigantesca que a pessoa vai poder assistir pay-per-view. Ainda tem mais outros detalhes aqui mas ao longo desta semana vocês exploram junto com quem for ocupar o quarto”, disse. Assista ao vídeo abaixo.

Tiago Leifert mostrou o quarto secreto. A TV já tá até mostrando os Arthur 🤣#bbb21 #paredaofalso pic.twitter.com/OlONde2x0x — Andrea (@AndreaSem_i) March 9, 2021

Leifert também garantiu que os brothers não conseguem ouvir nenhum barulho vindo de lá. “O quarto está pronto há muitos dias, não tem nenhuma obra sendo feita. Ele é tão longe, mas tão longe da casa que se usarem uma britadeira no quarto, eles não vão escutar”, afirmou.

Após brothers ouvirem barulho na "outra dimensão" e suspeitarem de paredão falso, Tiago Leifert se pronuncia: "O quarto já está pronto há muitos dias." #BBB21 pic.twitter.com/sNPEY8JoOc — Tracklist (@PortalTracklist) March 9, 2021

- PUBLICIDADE -

Na madrugada desta terça, Projota e Pocah disseram ter ouvido barulhos de reforma. “A gente ouviu bastante martelada pra lá [se referindo a área conhecida como ‘outra dimensão]”, disse o rapper. Os dois, junto a Carla Diaz, levantaram a hipótese de que a eliminação dessa semana na verdade seja o paredão falso BBB21.

Como está a votação do paredão falso BBB21?

De acordo com a enquete do DCI, até às 18h de hoje, quem deve ir ao quarto secreto é Carla Diaz, com 47.72% dos votos. João Luiz está em segundo lugar, com 39.30% dos votos. Caio tem 10.46% dos votos e Arthur soma apenas 2.52%.

Como votar nesse paredão?

Entre no site do Gshow e crie uma conta Globo gratuitamente. Podem ser utilizados os logins do Facebook ou Google. Em seguida, acesse a votação, clique sobre o nome do participante escolhido e confirme o voto.

Veja também:

BBB21: saiba quantos banhos cada participante tomou no reality