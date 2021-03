BBB21: saiba quanto cada participante já faturou com o reality

Os participantes do BBB21 estão confinados na casa mais vigiada do Brasil há pouco mais de um mês. Mesmo longe do mundo exterior, todos estão faturando alto. Isso porque, além do cachê previsto em contrato, os brothers e sisters ganham prêmios em dinheiro em provas patrocinadas.

Quanto cada participante do BBB21 já ganhou?

O DCI fez um levantamento e mostra quanto cada participante do BBB21 já ganhou. Mas antes, é preciso destacar quanto cada confinado recebe mesmo sem vencer provas e atividades patrocinadas. De acordo com o colunista do UOL Fefito, cada participante do BBB21 recebe R$ 500 por semana.

Os participantes do BBB21 também recebem um cachê mensal de um salário mínimo R$ 1100. Os valores citados são iguais para todo o elenco, sendo integrantes da Pipoca (anônimos) ou Camarote (famosos). Além disso, a cada paredão enfrentado com sucesso, o participante ganha um cachê de R$ 1 mil.

Quanto já ganhou cada participante do BBB21? Em cinco semanas de reality show, a produção já promoveu algumas provas valendo prêmios ou dinheiro. Na primeira semana, por exemplo, Lucas Penteado e Nego Di, ambos já eliminados, venceram uma prova de imunidade que também valia um Playstation. Além disso a prova do líder da semana em questão também vencida pela dupla deu a Lucas R$ 10 mil.

Já na segunda semana, a prova do líder conquistada por Arthur e Projota valeu além da imunidade um card de 1 ano de lanches, que ficou com o rapper. Carla Diaz venceu uma prova do anjo patrocinada valendo R$ 5 mil + o acumulado na disputa que foi de R$ 5 mil. Na quinta semana João venceu a prova do líder que além de imunidade lhe rendeu R$ 10 mil.

Veja a seguir quanto cada participante do BBB21 já ganhou, sem os valores por participação em ações de merchandising, que nunca foram divulgados pela Globo.

Kerline – ganhou R$ 500 enquanto esteve no reality, além disso recebe o salário de R$ 1100 vigente em contrato até o término do programa.

Arcrebiano – ganhou R$ 1000, e recebe o salário mínimo

Nego Di – ganhou R$ 1500, e recebe o salário mínimo

Karol Conká – ganhou R$ 2000, e recebe o salário mínimo

Lumena – ganhou R$ 2500, e recebe o salário mínimo

Lucas Penteado – desistiu do programa e de acordo com o contrato, perde tudo que conquistou no reality show. No entanto, se a Globo mudou de ideia ele saiu com R$ 11 mil.

Arthur – ganhou R$ 2500 + R$ 2 mil por ter voltado de dois paredões, e recebe o salário mínimo

Carla Diaz – ganhou R$ 2500 + R$ 10 mil pela prova do anjo + 5 mil da marca que patrocinada o almoço do anjo, e recebe o salário mínimo

Caio – ganhou R$ 2500 + R$ 15 mil da marca que patrocina o almoço do anjo, e recebe o salário mínimo

Fiuk – ganhou R$ 2500 + R$ 1 mil por ter voltado do paredão, e recebe o salário mínimo

Gilberto – ganhou R$ 2500 + R$ 2 mil por ter voltado de dois paredões, e recebe o salário mínimo do BBB21

João Luiz – ganhou R$ 2500 + R$ 10 mil da prova do líder patrocinada, e recebe o salário mínimo

Juliette – ganhou R$ 2500 + R$ 1 mil por ter voltado de um paredão , e recebe o salário mínimo

Pocah – ganhou R$ 2500 e recebe o salário mínimo

Projota – ganhou R$ 2500 + R$ 1 mil por ter voltado do paredão, e recebe o salário mínimo

Rodolffo – ganhou R$ 2500 + R$ 1 mil por ter voltado de um paredão + R$ 5 mil do almoço do anjo, e recebe o salário mínimo

Sarah – ganhou R$ 2500 + R$ 2 mil por ter voltado de dois paredões, e recebe o salário mínimo

Thaís – ganhou R$ 2500 e recebe o salário mínimo

Viih Tube – ganhou R$ 2500 e recebe o salário mínimo