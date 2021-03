BBB21: Sarah revela que seguia Bolsonaro no Instagram antes do reality

Em papo na área externa do BBB21, na madrugada desta segunda-feira (1), alguns brothers conversaram sobre como entrar no programa. Durante a conversa, Sarah contou que seguia o presidente Jair Bolsonaro antes do reality show, mas que resolveu apertar o botão de unfollow por medo.

Na internet, o momento foi um divisor de águas. Alguns fãs do reality criticaram a sister do BBB21 e a classificaram como “bolsomion”, já outros interpretaram a fala da consultora de marketing de outra forma.

Sarah seguia Bolsonaro antes do BBB21?

Enquanto falavam sobre as etapas para fazer parte do reality show, Thaís comentou sobre uma participante que não chegou a fazer parte do elenco do programa. “Uma menina, eles acharam o instagram da menina e cancelaram ela porque seguia o Bolsonaro“, contou a dentista.

“Sério?”, questionou Sarah. “Sério, ela nem entrou”, respondeu a goiana. “Ah eu lembro! Vou te dizer que tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir, não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado”, disse a sister do BBB21, quando relembrou o acontecido.

Thaís revoltada porque cancelaram alguém porque seguia no Bolsonaro Sarah: "Eu seguia ele e parei de seguir"#BBB21

Thaís revoltada porque cancelaram alguém porque seguia no Bolsonaro Sarah: "Eu seguia ele e parei de seguir"#BBB21

Web ficou dividida com revelação

A revelação de Sarah fez barulho na internet. Alguns fãs do programa resolveram ser “afastar” da torcida pela brasiliense, considerando que quando a sister do BBB21 disse que “gostava de ver o que era postado”, se referia a gostar do conteúdo publicado pelo presidente. Mas nem todo mundo interpretou da mesma forma.

Outra parte do público considerou que a participante do BBB21 seguia Bolsonaro para ficar informada dos passos do presidente da república e do comportamento na web, já que Sarah trabalha com mídias sociais. Desde a madrugada (1) o assunto tem rendido nas redes e gerado debate.

