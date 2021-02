BBB21: Saiba quem é o namorado de João Luiz

O líder do BBB21,João Luiz, revelou que o prêmio de R$ 10 mil que ganhou na prova que também lhe garantiu a liderança no reality show já tem destino certo: seu casamento. O professor de geografia de 24 anos é comprometido, e após a revelação do namoro, internautas foram atrás para descobrir quem o namorado do brother.

Igor Moreira, namorado do João Luiz, por sua vez, está chamando cada vez mais atenção dos internautas. No Twitter, o também professor tem disparado diversos comentários sobre o programa do qual o companheiro está confinado. Em entrevista ao jornal Extra, Igor confirmou os planos de casamento com João.

João Luiz do BBB21 tem namorado

Juntos há quase cinco anos, João Luiz e Igor namoraram à distância por três anos. No início de 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, os dois começaram a vida juntos. No entanto, o casamento ainda está no plano dos sonhos. “Sempre falamos que queríamos nos casar, mas não tem muita coisa planejada. Estávamos juntando porque é muito dinheiro. E era algo feito sem muito alarde. Agora, vários amigos e até parentes vieram perguntar. Achei legal ver o João falar sobre isso”, afirmou ao Extra.

O professor também elogiou o companheiro, que agora está confinado no BBB21. Segundo Igor, João Luiz é “acolhedor, paciente, adora uma festa e fazer graça”. O namorado do brother também disse que a relação é livre de ciúmes e muito boa. “Só discutimos por coisas bobas, como limpeza e organização. E a briga mais feia foi após jogar War (risos).”

No Twitter, Igor Moreira tem compartilhado seus pensamentos e opiniões sobre o seu amado no BBB21, e também os outros participantes. O mais recente post de Igor foi sobre uma fala do Projota, que xingou João Luiz durante uma conversa com Arthur neste domingo (28/02).

O professor, que mostra seu bom humor em sua biografia da rede social com a frase”namorado de famoso”, escreveu que encarou a fala do cantor sobre o amado como desrespeitosa. “O que me incomoda no Projota é que o João não fez nada pra ele. Inclusive João é super respeitoso em todos os momentos. Eu acho até triste esse sentimento de ódio que o Projota tem.”

Em uma postagem mais antiga, Igor Moreira defendeu o namorado dizendo que ele não era “planta”, denominação dada para quem não participa do jogo e se ausenta das discussões.

Gente o que me incomoda no projota é que o Joao não fez nada pra ele. Inclusive Joao é super respeitoso em todos os momentos. Eu acho até triste esse sentimento de ódio que o projota tem. — Igor (@mmoreira_igor) February 28, 2021

Que horas começa o BBB neste domingo (27/02)?

Neste domingo o Big Brother Brasil 2021 vai começar a partir das 22h40. A noite promete ser surpreendente para os participantes, que irão formar o paredão, desta vez, composto por cinco brothers, e que no final deixará apenas três deles: o indicado da casa e os três indicados pelo Big Fone vão ter direito a prova Bate e Volta.

Vale lembrar que Carla Diaz ganhou o poder de indicar ao paredão Lumena, Rodolffo e Fiuk direto para a berlinda, após atender o Big Fone no último sábado. O líder João Luiz indica mais um participante e a casa outro.

