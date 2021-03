BBB21: Sarah chora e diz que quer ir embora do programa

O desgaste mental do confinamento do BBB21 começa a afetar os brothers. Na madrugada desta terça-feira (17), após a eliminação de Projota, Sarah, uma das maiores jogadoras desta edição, desabou de chorar com Fiuk e Gilberto, enquanto os três conversavam na área externa da casa. A braziliense desabafou sobre seus sentimentos em relação aos demais colegas do jogo, enquanto o economista e o ator tentavam acalmá-la.

Gil, Sarah e Fiuk conversavam sobre o jogo e a relação com os os outros brothers nas últimas semanas. A braziliense confessou que está com medo de estar errada em relação aos demais jogadores do BBB21. “Dói ver que estou errada sobre pessoas (…) Dói me ver que eu tenho que julgar pessoas, tem pessoas que me dói muito”, desabafou.

“Tô cansada. Nesse último paredão, eu votei na Pocah sem pensar. Era para ter votado na Carla de novo. Eu sei que no final ia dar a mesma coisa, mas eu devia ter votado na Carla. Hoje, o único problema na casa é a Carla. Nem lembrei que ela podia ser votada. Esqueci”, disse a braziliense.

“Muito louco, Sarah. A gente estava há duas horas falando disso e você vem falar disso agora”, questionou Fiuk. “Eu tô cansada disso de ficar pensando nisso de jogo, jogo e jogo”, disparou a loira. Gil entra na conversa: “Eu vou seguir do jeito que estou. Se eu sair, vou falar ‘Tiago, é isso ou aquilo. Já estou um ser humano evoluído”.

Em meio às lágrimas, Sarah confessa que está com vontade de sair do BBB21. “Tô cansada de ficar nessa casa. Real, eu queria ir embora. Tô cansada de verdade. Eu não tô preocupada de sair. Eu tô preocupada com a minha saúde mental. Tem gente que é amigo, aproxima e desaproxima. Isso é horrível”, lamentou a sister.

Fiuk tentou consolar a braziliense dizendo que o BBB21 era tratava exatamente disso. “Se estiver errado, dane-se. É nossa opinião, não vou mudar, não. Vou continuar dizendo que acho que as pessoas foram falsas e quem não gostar que lute”, finalizou Gil.

