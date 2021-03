BBB21: Sarah e Fiuk aconselham Gilberto em relação a Juliette

Gil escolheu Sarah e Fiuk para acompanhá-lo no almoço do líder do BBB21. Enquanto aguardavam a comida chegar, os três conversaram sobre Juliette. A consultora de marketing e o ator deram conselhos ao economista sobre sua amizade com a sister.

Juliette vira alvo na casa do BBB21

Para Fiuk, a paraibana causou confusão com ele com o objetivo que ele levasse votos ou saísse em um paredão. Gilbeto e Sarah concordaram com o brother. “Mas pelo jeito, acho que as pessoas estão começando a abrir o olho”, continuou o filho de Fábio Jr.

Sarah relembrou algumas interações entre Gil e Juliette na festa da última quarta-feira no . “Quando a Juliette te puxou para cantar aquela música lá que vocês gostam, o Caio olhou e fez assim: ‘Meu Deus do céu, tira o Gil de lá’. Dava para ver que ela estava pegando para fazer um VT”, disse a braziliense.

O filho de Fábio Jr. aconselhou o economista do BBB21: “Começa a ficar esperto, Gil”, disse em relação a Juliette. “Outra coisa que aconteceu. Momentos antes dela chamar a Viih para conversar, a gente estava falando dela. Ela viu que a gente estava falando dela, ela sentou do lado e ficou olhando. Eu continuei. Eu falo para ela, não tem problema. Não tenho medo das coisas que eu penso e ela sabe o que eu penso. Aí ela viu que eu não parei de falar e começou a passar na frente olhando”, continuou.

Gilberto afirmou que Juliette tocou em seus pontos sensíveis durante a festa do BBB21. “‘Ela disse assim: mesmo se eu não for líder amanhã, as suas comidas seriam as comidas que eu escolheria.’ Não vou mentir que não dói, é meu ponto fraco”, contou. “Começa a ficar ligado nessas coisas. Se liga, Gil”, alertou Fiuk.

O economista disse que ficou emocionado por estar alcoolizado. “Assim que a bebida saiu, eu fiquei acordado de novo”. “Ela sabe seus pontos fracos”, completou Sarah.

