BBB21: Karol Conká reflete sobre erros e rejeita status de vilã

Como de praxe, o eliminado da semana do BBB21 participa da #RedeBBB com Ana Clara Lima para um papo descontraído de volta à realidade. Com Karol Conká não foi diferente. Durante a conversa, a rapper rejeitou status de vilã pós-reality show e justificou suas atitudes na casa mais vigiada do Brasil.

O que Karol Conká disse na #RedeBBB?

Na entrevista, a cantora, que foi eliminada com 99,17% dos votos, reconheceu que foi a escolhida pelo público para sair da casa por causa das atitudes tomadas quando estava confinada no BBB21. “Não sou vilã aqui [fora]. Pode me abraçar na rua. Eu fiz cagada, eu acho que a parada do Lucas [Penteado] pesou bastante. Eu acho que o Di saiu por causa dessa parada com o Lucas”, falou.

Além de reconhecer seus erros no BBB21, Karol se defendeu afirmando que viveu complicações ao longo da sua vida. “Não fui tratada com flores a vida inteira. Depois que eu virei Karol Conká é que eu fui tratada um pouco melhor. Eu não sou assim [aqui] fora. Vamos saber separar. Lá era um jogo”.

O jogo – BBB21

Karol parou no paredão após ter sido indicada pela então líder da semana Sarah. Após assistir a um vídeo em que descobre que não era a primeira opção de voto da analista em marketing, Conká disse que saiu da casa com as contas acertadas com a ex-concorrente.

“Ela veio falar comigo e pediu desculpas, e essa coisa do morder e assoprar não tem nada a ver com falsidade. Tem a ver com o fato de a pessoa saber lhe dar com as situações de maneira mais prática e com clareza.

Romance e desentendimentos com Bil

Karol também falou sobre questões relacionadas ao romance relâmpago vivido com Arcrebiano, já eliminado, na casa do BBB21. Ao contrário do que o público pensava, a rapper disse que o modelo foi quem se aproximou dela na segunda semana de confinamento.

“Foi na festa branca. Ele começou a conversar comigo e até então achei que era normal. Quando ele falou ‘qual é o seu tipo?’, eu falei ‘hum, esse boy tá afim de mim’ e comecei a falar coisas pra afastá-lo. Na outra festa, eu fiquei longe dele porque não vim aqui pra isso, mas comecei a achar ele interessante depois dessa segunda festa. Achei ele fofinho, querido, eu gosto de dominar e ele ser dominado. Achei interessante”, explicou a cantora.

Conká também comentou o falado beijo entre ela e Bil, como gosta de ser chamado. “Ele tava vendo se todo mundo tava vendo sabe por quê? Tava todo mundo esperando o momento do nosso beijo. O Fiuk beijou a Thaís e ficou todo mundo animado e ele ficou assim, mas ninguém não viu. Foi tarde (na festa)”.

Por fim, a rapper negou que tenha feito Arcrebiano se passar como macho escroto da edição. “Ah, coisa de vilã, gente. Coisa de gente louca. Ele me deu vomito e eu dei vomito nele, mas no dia seguinte eu tava assoprando ele, entendeu? morde e assopra e lá tava ele pela primeira vez se abrindo mesmo. Falei ‘cara, você tá tirando onda da minha cara’. Eu chegava e falava ‘não tô aqui para te atacar’. Eu sou uma vilãzinha, mas eu tenho um lado empático. Uma vilã diferenciada. Eu não queria deixar ele mal se sentindo o ‘macho escroto’ porque acho muito sério isso. Essa edição os machos entraram com esse medo de serem vistos como os machos escrotos e não são. Acho que as pessoas têm atitudes escrotas assim como eu tive. Falei pra ele ‘você não é macho escroto, mas teve atitude de macho covarde’. Eu tive uma atitude de idiota, loucona, mas isso não me resume. Foi naquele momento ali”.

Outros momentos da #RedeBBB – BBB21

Após ter sido eliminada do BBB21, reality show que é apresentado por Tiago Leifert na Globo, Karol Conká foi poupada pela produção, que optou por não fazer a dinâmica do antes e depois das redes sociais. Isso porque, a cantora entrou com 1,5 milhão de fãs, chegou a 1,6, mas após suas atitudes caiu drasticamente e terminou o jogo com 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

A rapper também brincou com o fato de ter sido eliminada usando um look branco. “Já vou direto pra terapia”, disse ela bem-humorada.