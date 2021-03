BBB21: Sarah perde 100 mil seguidores ao apoiar Bolsonaro

Sarah, uma das participantes mais queridas pelo público do BBB21, se envolveu em uma polêmica na madrugada desta sexta-feira (5) e agitou a web. A braziliense afirmou gostar do presidente Jair Bolsonaro e vem sofrendo queda de popularidade nas redes sociais.

Quantos seguidores Sarah perdeu?

Até às 13h de hoje (5), a jogadora já havia perdido mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ontem, Sarah acumulava mais de 8,9 milhões de seguidores na plataforma. Hoje os números retrocederam para 8,8 milhões. Os dados são da plataforma Social Blade.

De acordo com a coluna de Léo Dias, os números também tiveram queda no Twitter. A braziliense era seguida por 1.009.682 pessoas e hoje viu o número cair para 994.855. Na rede, os fãs do programa pedem a saída da sister. A fala de Sarah entrou para os assuntos mais comentados da plataforma nesta manhã.

Além da queda de seguidores, Sarah também perdeu a torcida de pessoas famosas como Cleo Pires, Fernanda Paes Leme, Marcelo Adnet e Bruno Gagliasso, que se dizem decepcionados com a jogadora.

Uau. Isso q é máscara caindo. Tô triste 😞 — CLEO 🎸 (@cleo) March 5, 2021

🎶 e eeeeu, parapapa gostava tanto de voceeeee… parapapapa 🎶 — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) March 5, 2021

Sarah é a Marcela da edição. Era favorita mas se envolveu com homem errado. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 5, 2021

Tenho nem pano pra isso gente — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 5, 2021

Sarah afirma gostar de Bolsonaro em conversa no BBB21

A confusão na web começou após uma conversa entre os João Luiz, Fiuk, Viih Tube, Camilla de Lucas, Thais e Gilberto no quarto colorido na madrugada de sexta (5). Os confinados falavam sobre o que poderia estar acontecendo fora da casa e citam um possível um impeachment. Sarah dispara: “Impeachment de algum presidente, de algum país? Não do nosso, eu gosto dele!” Assista ao vídeo abaixo:

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo (@overgavassi) March 5, 2021

Anteriormente, a sister já havia falado sobre o atual presidente. Na última segunda-feira (1º), a braziliense revelou para Fiuk, Lumena, Camilla e Thaís que deixou de seguir Bolsonaro com medo de ser cancelada.

“Uma menina, eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou”, disse Thaís. Sarah respondeu: “Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir. Não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: ‘Ui! Vou parar de seguir.”

Na ocasião, alguns fãs não viram problema em Sarah seguir Bolsonaro, com a justificativa de que ele o presidente do país e ela poderia ter interesse em apenas acompanhar suas decisões em relação ao Brasil. Entretanto, com a fala de hoje, os internautas afirmam que “não vai passar pano” e “largaram a mão” da sister.

o pano que vcs vão passar pra sarah bolsominion daqui pra frente #bbb21 pic.twitter.com/EjkSNHcPZE — 𝐉𝐞𝐚𝐧⛓ (@_JeanArruda) March 5, 2021

Eu já imaginei que a Sarah era bolsominion, mas ter coragem de falar isso em rede nacional enquanto batemos recordes de mortes pra mim é demais. E não é como se ela não soubesse o completo caos que estamos vivendo. Fica com deus Sarah 😷😷 #BBB21 — Fernanda Imamura (@fernandaimamura) March 5, 2021

