BBB21: Sarah questiona eficácia das vacinas contra Covid-19

Sarah voltou a fazer comentários sobre a pandemia de Covid-19. Na tarde desta terça-feira (30), a brasiliense conversava com Gil no quarto cordel do BBB21 quando questionou a eficácia das vacinas. A brasiliense tem causado revolta na internet por debochar publicamente da crise sanitária.

Polêmica de Sarah no BBB21

Enquanto conversavam, Gilberto levantou a hipótese que algo muito grave pode estar acontecendo no Brasil e no mundo. Sarah opinou: “Quando a gente entrou, os Estados Unidos já estavam vacinando. Não devem ter sido efetivas as vacinas. Porque se não, as vacinas já teriam se espalhado pelo mundo”.

Mais uma vez, a falta de empatia de Sarah com a crise da covid-19 causou revolta nas redes sociais. “É que o seu presidente não fez o dever de casa, Sarah. Não tem vacina pra população”, escreveu um internauta. “Sarah acabou de dizer que acha que os casos aumentaram pq a vacina não foi eficiente. Bolsominion que não acredita na ciência. #BBB21”, postou outra fã do programa.

Sarah acabou de falar que a pandemia piorou pq a vacina não deve ter sido eficaz.

É FORA SARAH!!!!!! — Ludmila 🌵🌵🌵 (@Ludmilaahh) March 30, 2021

Sarah disse que a vacina não deve ser eficaz, por isso que a pandemia piorou. Ela está apta para assumir o Ministério da Saúde. #bbb21 — Elane Figueiredo (@Elane_fs) March 30, 2021

a sarah falando que a vacina não deve ter sido eficaz e por isso chegamos na segunda onda 🤢🤢🤢 não suporto mais ela bicho — ig: @pedrinmatos 🌵🌟🌎 (@PedrinMatos) March 30, 2021

Não é a primeira vez que Sarah gera polêmica sobre a pandemia de Covid-19 dentro do BBB21. Ontem mesmo a sister fez outro comentário controverso sobre a crise sanitária. A brasiliense e Gilberto conversavam sobre a possibilidade estarem cancelados do lado de fora da casa. “Quero me esconder aqui, enquanto tá a pandemia”, disse o economista. Sarah respondeu: “A pandemia, graças a Deus tem pandemia, desculpa para ficar em casa”.

Anteriormente, a loira já havia chamado os protocolos contra a pandemia de “frescura”, ironizou o uso de máscara e afirmou frequentar festas durante a quarentena. Os comentários controversos têm feito a sister perder o favoritismo e se tornar uma das mais rejeitadas pelo público do BBB21.

