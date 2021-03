BBB21: Juliette chega aos 17 milhões, mas esconde número de Bolsonaro

Juliette é um fenômeno no Instagram desde que entrou no BBB21, a sister já está na casa dos 17 milhões de seguidores e continua crescendo em número de fãs nas redes sociais. A maquiadora chegou a quebrar os recordes de Rafa Kalimann e Manu Gavassi, participantes do Big Brother 2020, que tinham a marca de maior crescimento nas redes sociais enquanto confinadas no reality show.

Juliette tem mostrado um crescimento gigantesco nas redes e até agora é a participante do BBB21 que mais ganhou seguidores desde que a nova edição começou. Quando entrou no programa da TV Globo, a paraibana tinha cerca de apenas 3 mil seguidores.

Durante o anúncio dos 17 milhões de fãs que a sister do BBB21 conquistou, a equipe de Juliette fez um trocadilho com o número, o que divertiu muita gente.

Web se divertiu com trocadilho de equipe

Nas redes sociais, o anúncio dos 17 milhões de Juliette do BBB21 virou assunto, já que a equipe da confinada não divulgou a conquista com o número “17” e sim “16 + 1”, para não ter que usar o número que é conhecido por ser de campanha do presidente Jair Bolsonaro.

A brincadeira dos administradores das redes sociais da sister do BBB21 foi citada por muita gente e Juliette foi parar nos trends topics do Twitter, ranking que mostra os assuntos mais comentados do momento na rede social.

morta que a juliette chegou nos 17 milhões de seguidores do insta e colocaram um 16+1 na imagem socorro pic.twitter.com/aGRQMUTONI — luscas (@luscas) March 30, 2021

O adm da Juliette postando 16+1 milhões 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/jC44gAVfgm — marina 🗣 (@mdwcrvg) March 30, 2021

o adm da juliette postou no insta agradecendo 16+1 milhões pra não usar o número do bozo KKKKKKKK TO PASSAND MAL — Barbosa (@barbosajoao19) March 30, 2021

16+1 MILHÕES POIS O 17 NÃO EXISTE PRA GENTE 🤭 pic.twitter.com/FDGD0Uop3G — blen 🌵 (@blennzito) March 30, 2021

Juliette é a participante mais seguida do BBB21?

A maquiadora não é a sister mais seguida da casa, mas está chegando bem perto de Viih Tube, que desde que entrou no reality show é a participante com maiores números no Instagram. A youtuber tem 18, 3 milhões até o momento, se Juliette continuar crescendo rápido e Viih Tube não aumentar muito a sua quantidade de fãs na rede social, a paraibana conseguirá ultrapassar os seguidores da influenciadora digital antes de deixar o BBB21.

