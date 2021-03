BBB21: brothers descobrem que Fiuk achava que sabonete era coletivo

Na madrugada desta terça-feira (30), Fiuk conversava com os colegas de confinamento do BBB21 sobre o sabonete que fica na pia do quarto colorido. O brother comentava sobre como era necessário pegar um novo para os banhos no chuveiro do quarto, o que deixou Camilla de Lucas, Thaís e João surpresos, já que cada brother e sister tem seu sabonete individual no confinamento. O cantor não sabia que era o único a usar em seus banhos o sabonete da pia, o que os participantes usam para lavar as mãos e rosto.

Fiuk não sabia que sabonetes são individuais no BBB21

Depois de dois meses de confinamento, o filho de Fábio Jr. descobriu como conseguir um sabonete individual no Big Brother, por conta da conversa que o confinado teve com colegas sobre banho.

“Olha, a gente precisa pegar um sabonete novo né? Porque o que está aqui está… Já tomaram banho aqui hoje?”, perguntou Fiuk no quarto colorido do BBB21. “Pera, calma, qual sabonete você está falando?”, quis saber Camilla de Lucas. “Tô usando um restinho”, mostrou o cantor.

Todos começaram a dar risada e João foi até Fiuk, que estava próximo ao chuveiro do BBB21, e comentou: “você achou que esse sabonete era coletivo meu amor?” O professor de geografia então explicou que todos os participantes tinham sabonetes individuais para usarem no banho. “Onde eu pego sabonete?”, perguntou Fiuk. “Meu Deus”, comentou Camilla, sem conseguir conter o riso, Thaís também caiu na gargalhada.

“Ele está há 60 dias usando o sabonete”, comentou João rindo. “O Fiuk está passando o sabonete no rabo e depois eu passo no rosto”, comentou a carioca. “Não, eu lavo a mão e passo lá”, disse Fiuk para a colega do BBB21. João explicou para o filho de Fábio Jr. que a caixinha que o brother recebeu da produção e guarda cigarro é na verdade o lugar em que os participantes guardam seus sabonetes.

pic.twitter.com/p4X21DRt3f — thata FORA SARAH ♡ provost as maxon (@_amantesdoluan) March 30, 2021

Despensa do Big Brother

Na despensa do confinamento, os brothers tem acesso irrestrito a produtos de higiene, como desodorante, shampoo, sabonetes, entre outros necessários. Não é permitido o desperdício ou uso dos produtos para brincadeiras, como a espuma de barbear, mas é permitido que todos usufruam, como Fiuk, que não sabia como encontrar sabonetes no BBB21.

Veja também:

Enquete UOL: veja o resultado parcial atualizado

Veja como assistir o Bate-Papo de Ana Clara com o eliminado hoje 30/3