BBB21: antes e depois de Sarah choca a web; veja

O Big Brother Brasil se tornou o reality show mais popular do país por confinar anônimos em uma casa luxuosa em que ao final da temporada um morador ganha R$ 1,5 milhão. Muitos se inscrevem para participar da atração, outros são encontrados por olheiros, mas a mudança na aparência física sempre é discutida entre os fãs, principalmente após o programa. Com Sarah, participante do BBB21, o cenário foi diferente. Isso porque, uma foto antiga da famosa circulou nas redes sociais e a mudança chocou os fãs. Veja o antes e depois de Sarah.

Sarah antes e depois – BBB21

A mudança na aparência física de Sarah nos últimos anos chocou os fãs da sister que atualmente está participante do BBB21. Nas últimas horas começam a surgir versões modificadas da foto antiga da integrante da Pipoca (anônimos), apontando aumento das mudanças.

Para evitar que torcidas adversárias usassem a imagem da analista em marketing para criar montagens, a equipe de Sarah divulgou o antes e depois. Os representantes da sister também emitiram um comunicado denunciando as fake news e afirmaram que vão tomar medidas judiciais contra os autores das montagens.

“Sarah e os demais participantes vem sofrendo diariamente ataques com Fake News, falas distorcidas, ofensas e ameaças. Chegamos ao extremo ontem com a divulgação de uma foto editada da Sarah. E não entendemos o tom da postagem e o porque da edição. Essa e ela, sua historia, sua adolescência. Qual o problema? Esse post e para comunicar que não aceitaremos mais matérias falsas e criminosas! Pedimos, inclusive, que nossos seguidores continuem nos marcando para tomarmos as medidas cabíveis! Jogar limpo sempre foi a prioridade da Sarah”, dizia a nota.

Sarah no BBB21

No Big Brother Brasil, Sarah revelou que fez harmonização facial e preenchimento labial antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. A analista em marketing disse que não colocaria silicone nos seios, pois ‘gosta do jeito que são’. Para o pós-BBB21, Sarah pretende se submeter a uma lipoaspiração, mas descartou fazer a lipo lad, procedimento do momento entre as celebridades e que inclusive foi feito por Viih Tube.

Em tempo, Sarah morou em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalhou no show business como figurante na série Lúcifer, produzida pela Netflix. Além disso, a participante do BBB21 declarou ter participado de festas em casas de celebridades de Hollywood e que até se envolveu amorosamente com alguns.

