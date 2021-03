Viih Tube tem sido assunto frequente entre os fãs do BBB21 por conta da sua higiene pessoal. Após ficar dois dias seguidos se encarar o chuveiro, a youtuber teve apenas 22 banhos contabilizados em mais de 45 dias de confinamento. No entanto, engana-se que quando a estrela resolve tomar banho a higiene seja de forma completa. Em uma conversa com alguns participantes na casa mais vigiada do Brasil, Viih contou que não lava o cabelo há mais semana.

Viih Tube não lava o cabelo no BBB21

No diálogo com Juliette, Rodolffo e João Luiz, Viih Tube disse que não se intimida em falar do tema higiene pessoal no BBB21. “Hoje dá uma semana que eu não lavo o cabelo. E eu falo isso sem vergonha. Se o público contar os dias, eles viram. É a cara do meu público fazer isso”, disse a atriz de Em Prova, já prevendo a reação da web

Mas Viih Tube tem um segredo para driblar o ‘cheirinho’ nos dias em que fica sem tomar banho na casa mais vigiada do Brasil. Câmeras do confinamento já flagraram a sister apenas passando desodorante em dias específicos.

