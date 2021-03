BBB21: após comer melexa de nariz, Viih Tube fica dois dias sem banho

A higiene de Viih Tube no BBB21 voltou a ser assunto no reality show. Na última sexta (5), quando os brothers foram avisados de uma ação patrocinada, a youtuber revelou que estava há dois dias sem tomar banho e perguntou para a produção se poderia ir para o chuveiro antes, se daria tempo.

Além de chocar alguns com a informação, a sister virou assunto na casa por conta de sua higiene e foi alvo de deboche entre confinados do BBB21 durante a gravação do podcast do líder João.

Viih Tube comeu meleca no BBB21

Um dia antes de fazer a revelação que estava há dois dias sem banho, a sister já tinha sido alvo de críticas nas redes sociais ao ser vista tirando uma sujeira do nariz e colocando na boca. A participante estava na sala do confinamento durante o momento, Pocah estava presente, mas se a cantora chegou a notar a ação de Viih Tube, não fez comentários sobre a cena.

O Projota que não come nada e a Viih Tube que come até meleca #BBB21 pic.twitter.com/dtYQvIaS6q — Lamementei (@lamementei) March 4, 2021

por que Projota não come nada? Veja a explicação da esposa

Brothers debocham de higiene de Viih Tube

Uma das novidades implementadas no BBB21 foi a criação de um podcast. Quando um participante ganha a liderança, ele ou ela tem o direito de gravar um podcast de até 6 minutos. O confinada pode fazer a gravação sozinho ou com a presença dos colegas de confinamento. Nesta última semana, João escolheu fazer um podcast em formato de jornal ao lado de Camilla de Lucas. Durante a brincadeira, Viih Tube virou assunto.

“Agora a gente tem que falar de um assunto muito importante que é higiene aqui na casa. Então a gente tem que lembrar da Viih Tube. Hoje é que dia?”, comentou a influenciadora digital. “Três de março, quarta-feira”, respondeu o brother do BBB21. “Dia de festa do líder”, lembrou Carla Diaz.

“Então como tem festa a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho na quarta e às vezes no sábado”, disse Camilla. “E é muito importante a gente lembrar também que dentro do reservado tem uma buchinha”, ironizou João. “A gente até descobriu um novo cheiro de Viih Tube depois do banho”, completou o brother do BBB21.

Mdsss. Estão falando que Viih tube só toma banho em dia de festa: #bbb21 pic.twitter.com/QD7RkXI7D9 — Sidney Pedroso (OI VADYA) (@Sidneypedrosoo) March 3, 2021

