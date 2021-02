BBB21: só duas semanas? Nem Tiago Leifert acredita que mal começou

O BBB21 tem apenas duas semanas no ar desde que estreou em 25 de janeiro na Globo, mas a sensação do público é de que o reality show apresentado por Tiago Leifert está sendo exibido há um ano de forma ininterrupta. O próprio apresentador, inclusive, concorda com o público a ponto de usar suas redes sociais para brincar com a situação.

BBB21 tem mais de 1 ano no ar?

Tiago Leifert conversou com os fãs na tarde desta segunda-feira (8) sobre os acontecimentos do BBB21 que está no ar há duas semanas. “Falta só um 1 ano pra acabar o Big Brother, quase acabando já, estou cansado”, ironizou o marido de Daiana Garbin, nos Stories do Instagram.

O famoso também comentou sobre o programa marcante deste domingo (7) que mostrou os bastidores da desistência de Lucas Penteado do BBB21. O ator de Malhação: Viva a Diferença protagonizou com Gilberto o primeiro beijo gay entre homens de toda a história do Big Brother Brasil, e recebeu críticas dos demais participantes da casa que o acusaram de performar para conquistar o público LGBTQIA+.

“Foi um bom programa ontem, a gente conseguiu resolver tudo, principalmente fazer uma saída legal pro Lucas, desejei muita sorte pra ele no ar e continuo desejando e tem muitas oportunidades boa na vida dele”, falou Leifert, que ainda confirmou o Jogo da Discórdia no episódio de hoje no reality show. “Estão vendo a reunião de condomínio, mas eu acho que vai ter sim”.

Os acontecimentos do reality

Desde que estreou em 25 de janeiro, o BBB21 já foi palco para polêmicas que movimentaram a casa mais vigiada do Brasil e o público nas redes sociais. O primeiro ponto que marcou o reality show ocorreu logo no episódio de estreia, quando Juliette se mostrou ‘encantada’ por Fiuk e após inúmeras insistências passou a ser ignorada pelo filho de Fábio Jr.

Na primeira festa do programa, que ocorreu no terceiro episódio, Lucas Penteado tentou conquistar o coração de Kerline e recebeu uma negativa com tom irônico. No entanto, o ator não entendeu o recado da sister e passou a insistir em um envolvimento amoroso que a deixou revoltada e em lágrimas.

A atitude de Lucas repercutiu entre os participantes do BBB21 que passaram a ignorá-lo na casa. Karol Conká, por exemplo, o expulsou da cozinha e o impediu de almoçar com o grupo VIP a xingamentos e humilhações.

O ponto alto da edição ocorreu no último sábado (6) quando na festa Holi Lucas e Gilberto trocaram beijos na pista de dança. Lumena disse que o ator estaria performando para se sair bem diante da comunidade LGBTQIA+. Já Pocah, disse que existe várias formas de uma pessoa se assumir bissexual e que não acreditava que o beijo teria sido real.

Diante das desconfianças de vários participantes, Lucas não conseguiu segurar as lágrimas e pediu para sair do BBB21. Além disso, Nego Di causou polêmica sobre colorismo. O humorista disse que Gilberto, que se considera negro, ‘é no máximo sujinho’.