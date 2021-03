BBB21: Thaís desabafa sobre tamanho da testa

Thaís ressuscitou no BBB21 um assunto que tem repercutido fora do reality show: o tamanho de sua testa. A sister, que tem como principal marca de beleza uma franja avantajada, conversou com Camilla de Lucas na noite deste domingo (14) sobre a parte do corpo que a deixa incomodada tanto no reality show como em sua vida normal.

Testa da Thaís do BBB21

No papo com a melhor amiga de Carla Diaz no jardim da casa mais vigiada do Brasil, Thaís disse que sua mãe uma vez cortou parte de sua franja de maneira errada, o que deixou uma entrada visível na lateral. “Eu não gosto da minha testa. Eu tenho uma entrada na lateral e ela é grande, aí eu não vou mostrar minha testa”, desabafou ela no BBB21.

No confinamento, Thaís tem evitado ser filmada sem franja. Quando resolve prender o cabelo, a sister tem optado por um chapéu para disfarçar o incomodo. O assunto tem repercutido entre os fãs, que levantaram a teoria de que a testa da famosa seria grande.

Testa de Thaís pode gerar processo

A testa da cirurgiã-dentista tem repercutido tanto entre os fãs do reality show que foi pauta do programa Melhor da Tarde, apresentado por Cátia Fonseca na Band. A atração exibiu uma foto, que segundo a equipe de Thaís seria editada, para ilustrar o debate sobre o tema.

Diante da repercussão da matéria, a equipe de Thaís emitiu uma nota em que diz estudar com advogados medidas judiciais contra o programa vespertino que falou sobre a participante do BBB21. “Thaís tem insegurança a sua aparência. Um dos motivos pelo qual ela usa franja e raramente toma banho na frente de outros. Usar de uma foto EDITADA em rede nacional é feio e assumindo que ela é calva (sendo que ela não é) é mais ainda. Já estamos estudando as medidas cabíveis”.

Thaís no BBB21

Em tempo, Thaís tem feito uma participação um tanto tímida no BBB21. A sister tem evitado se envolver em discussões, mas na vida amorosa tem investido em Fiuk. Os dois participantes do reality show da Globo já protagonizaram alguns beijos que levaram os concorrente ao delírio.

Apesar de demonstrar interesse amoroso pelo filho de Fábio Jr., Thaís ficou de fora do Vip do affair que é o líder da semana. O cantor optou por entregar a pulseira do Vip para Camilla de Lucas, alegando que ela o ajudou a deixar de ser tímido no confinamento global.